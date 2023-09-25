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大鬧新加坡機場！短褲妹嘶吼「護照還給我」　網瘋猜暗黑內幕

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲男女在機場外拉拉扯扯，女子用中文反覆說著「把我的護照還給我」，引起旁人注意。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新加坡樟宜機場出現失控一幕，一對男女在機場外拉拉扯扯，大吵大鬧，短髮女子情緒非常激動，不斷對男子咆哮、拉扯衣物，且反覆大喊「把我的護照還給我」，聲音之大引來旁人側目。畫面曝光後，引發網友討論。

綜合新加坡媒體8視界新聞網等報導，這起事件發生在樟宜機場第一航廈，但確切發生的日期與時間未知。依據IG帳號sgfollowsall於23日公布的影片，女方當時推著白色行李箱，不顧旁人眼光一度尖叫嘶吼，憤怒朝男子喊著「把護照還給我！我要回中國！再不還我就來不及（上飛機）了！」

面對情緒激動的女子，男子看起來顯得相當冷靜，但也並未見他把護照還給女子。經過一陣拉扯之後，女子說著「我沒有！我現在沒有！你快報警啊！」，接著直奔機場內，連行李也沒有帶走，男子緊追在後。

這段影片引發許多網友討論，不少人批評男子，認為沒有經過當事人允許是不得扣住對方護照，「為何沒有人幫助她」。但也有網友猜測，近期出現許多高薪招聘陷阱，男方可能是怕她出事才這樣做。不過另外也有網友指出，女方手中沒有護照是要如何登機。

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