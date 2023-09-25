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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯躲臨檢「爬窗踩3樓雨遮」　腳一滑慘摔1樓滿臉血哀號

▲張男為了逃避臨檢，躲在窗外卻不慎掉落至1樓。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男為了逃避臨檢，躲在窗外卻不慎掉落至1樓。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名通緝的男子，昨天（24日）晚間與2名友人入住景平路某間旅館，碰巧愈上警方實施臨檢，男子趁警方進入房內前，爬出窗外躲藏，卻不慎失足從4樓掉落至地面，滿臉鮮血倒在地上哀號，警方下樓關心時，男子擔心通緝身分被發現，還謊稱因為撿東西不慎跌落，但仍遭警方識破。

據了解，29歲張男因詐欺遭基隆地檢署發布通緝。上周五（22日）半夜與友人38歲朱男、42歲黃男3人，到中和景平路某間商務旅館入住，但昨晚10時許，警方逕行臨檢，在房內只發現朱、黃2人，因張男趁警方尚未進入時，先爬出4樓窗外，攀在窗沿踩在3樓雨遮躲避，但卻不慎腳滑掉落至1樓地面。

▲張男為了逃避臨檢，躲在窗外卻不慎掉落至1樓。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男從4樓掉落至1樓，滿臉鮮血倒地哀嚎。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方發現張男墜樓，連忙下樓查看，發現張男滿臉鮮血，頭部、手部創傷骨折，但意識清楚，疑似牙齒斷裂說話含糊謊稱，因為要撿東西才不慎墜落，但經查詢身分後，發現張男遭基隆地檢署發布通緝，立即戒護送醫，等待傷勢好轉，再對其製作筆錄後，移請基隆地檢署偵辦，目前已對2名同住友人製作完筆錄。

▲張男為了逃避臨檢，躲在窗外卻不慎掉落至1樓。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方將通緝的張男送醫，帶傷勢好轉再移請基隆地檢署。（圖／記者陸運陞翻攝）

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中和通緝墜落

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