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社會 社會焦點 保障人權

假冒警察性侵無照按摩女　他逃亡17年因這理由主動投案

▲▼示意圖,性侵,社會,害怕,逃避,囚犯,罪犯,犯人,蕭條,鬱悶,沮喪,挫折,男人,可悲,頹廢。（圖／123RF）

▲男子逃亡17年，最後出面投案，結束痛苦的逃亡生活。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄男子阿文（化名）因妻子外遇、離婚，灰心喪志之下，2004年間假冒員警，性侵一名無照按摩女。阿文犯案後遭通緝，他展開逃亡生活，躲藏17年後，受不了逃亡生活才主動投案。一審將他判刑3年8月並強制治療，但二審考量他積極與被害人和解，頗有悔意，因此減刑為3年2月，不需強制治療。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

判決指出，阿文原本有婚姻，與妻子育有2名子女。但他因為好賭，妻子只好外出工作，最後在工作場合結識更有權勢的男子，因而外遇。妻子外遇後決定結束14年的婚姻，還以強硬手段取得子女監護權，並取走家中金錢、家具。阿文遭「淨身出戶」，灰心喪志之下，在2004年11月間，到苓雅區某按摩店中，向一名無照按摩女謊稱自己是高雄三民二分局鼎金所員警，要將女子移送法辦，藉此性侵女子得逞。

阿文犯案後遭檢方起訴，他決定棄保潛逃，法院對阿文發布通緝，阿文躲藏在新竹一帶靠著打零工維生。時間一晃眼就過了17年，阿文2021年間主動到高雄警局投案，坦承犯行，並積極與被害人洽談和解。無奈被害人要求144萬元，阿文只能給出30萬元，和解破局。一審法院將阿文判刑3年8月，並須接受強制治療。案件上訴二審。

高等法院高雄分院二審審理時，阿文仍積極尋求和解，最後雙方以50萬3千元達成和解，阿文當庭給付10萬元。此外，阿文也供稱：「逃亡期間都在工地打零工，因為打零工不需要身分證，但收入很少，生活不如意，且年輕時犯罪，自己做的事情要出來面對，所以想結束逃亡，去服刑，重新開始，也想工作來彌補被害人，才主動投案。」

高雄高分院認為阿文頗有悔意，予以減刑；再加上審酌他逃亡17年間雖經常飲酒，但卻未因此犯下其他案件或發生鬧事問題，可見他再犯率不高，不須強制治療。最後高雄高分院二審改判他有期徒刑3年2月，不需治療。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

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