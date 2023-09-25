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台灣民意基金會：蔡英文聲望下滑10.4百分點　流失200萬鐵粉

▲▼總統蔡英文視察國家住宅及都市更新中心暨包租代管房東客交流，國家住宅及都市更新中心。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游盈隆認為雞蛋進口爭議衝擊蔡英文總統聲望。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會今（25日）上午發表「蔡英文總統聲望的最新動向」即時民調，結果顯示，3成8民眾基本上贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，4成8不贊同，不贊同比贊同多9.8個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，蔡英文再度陷入一個新的執政困境，且恐嚴重衝擊民進黨總統參選人賴清德選情，除了流失200萬贊同她的選民，不贊同者也增加115萬人。

民調結果顯示，當被詢問「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」11％民眾表示非常贊同，27.4％還算贊同，27.6％不太贊同，20.6％一點也不贊同，11.3％沒意見，2％不知道。

游盈隆分析，與上個月相比，蔡英文總統聲望出現巨大變化，「總統職務表現贊同率」下滑10.4個百分點，而「總統職務表現不贊同率」上升5.9個百分點，這一來一往，使得原本贊同比不贊同多6.5個百分點，如今變成不贊同比贊同多9.8個百分點，意味著贊同她國家領導方式的人流失200萬選民左右，且其中超過8成是蔡總統鐵粉，而不贊同她的選民增加約115萬人，這是一個很罕見且驚人的轉變。

游盈隆表示，蔡英文總統目前距任期結束還有近8個月，並沒有外界所謂跛腳問題，身為民進黨頭號執政黨員，她的聲望好壞，民意支持度高低，都和民進黨禍福相連，因此，9月總統聲望重挫及其後續影響不容小覷。

游盈隆說明，過去一個月，台灣內外政治環境沒有重大事件發生，除了進行中的2024總統與立委大選，就是近期進口雞蛋風暴的成形，9月19日農業部長陳吉仲黯然請辭獲准，高爭議性的進口雞蛋政策，不僅折損蔡英文執政團隊一名核心成員，民調也顯示，陳建仁內閣施政表現的民意滿意度，創下組閣以來的新低紀錄，同時也創下不滿意度的最高紀錄，民進黨政黨支持度重挫6.5個百分點。

游盈隆指出，所有跡象都顯示，近期進口雞蛋風暴已釀成執政黨的系統性危機，從農業部、陳內閣、到蔡英文總統，無一倖免，甚至也有很大可能性嚴重衝擊賴清德總統選情。他說，蔡英文總統這次聲望重挫10.4個百分點，是今年最大的一次，也是蔡總統2016年5月上任以來的第三高，前兩次，一次是2022年12月九合一地方選舉民進黨歷史性挫敗而備受責難，另一次是2020年9月，因無預警宣布開放美國萊豬進口。

本次調查訪問期間是2023年9月18日至20日三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

▼台灣民意基金會公布「蔡英文總統聲望的最新動向」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼財團法人台灣民意基金會公布「蔡英文總統聲望的最新動向」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼財團法人台灣民意基金會公布「蔡英文總統聲望的最新動向」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼財團法人台灣民意基金會公布「蔡英文總統聲望的最新動向」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼財團法人台灣民意基金會公布「蔡英文總統聲望的最新動向」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

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