威力彩今晚飆8.1億　4星座、4生肖財運旺

▲今日財神位在東北方。（示意圖／記者許力方攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連續26期槓龜，今天（25日）晚間開獎的頭獎彩金上看8.1億。清水孟國際塔羅小孟老師分享，雙魚座、水瓶座、金牛座和獅子座，以及生肖屬「狗、龍、羊、馬」財運旺。

Top 4：獅子座

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獅子座太陽與婚神星落入，顯示幸運之神光臨，建議多穿粉色衣服，或佩帶粉色飾品能讓你財運加分。另有「開財運白魔法」，下注前在桌上觀想紅光，再用筆敲三下，簽注能得到婚姻之神朱諾前來祝福，讓你今日充滿財氣喜悅。

Top 3：金牛座

木星落在金牛座，顯示金牛座財富氣場很旺盛，木星能量屬於大地木頭能量。建議下注前可前往樹下深呼吸，吸取大地之氣，再前往投注站下注，說不定能匯聚天地五方之財氣，抱得頭彩。

Top 2：水瓶座

月亮落在水瓶座，而且方位角是243，2為皇后之數，顯示水瓶座渾身充滿皇后之氣。建議您不妨在下注前觀想「鳳凰」，或者找屬龍之人幫您下注，就能讓氣場噴飛，轉化為財氣貫滿全身。若您剛好屬龍又水瓶座，恭喜你財氣一飛沖天，不妨小試手氣，說不定能成為億萬富翁。

Top 1：雙魚座

雙魚座海王星落入，今日運勢非常旺盛，會有好運降臨，下午2時15分到3時15分，是你財氣最旺時刻，日出方位角為26，2+6為7，8為發。顯示只要你佩帶圓形物品與配飾，到投注站下注，就能堆積無限財富，讓財氣圍繞在你身邊。

►幸運時辰：

07：00至11：00

19：00至20：00

►好運生肖：

狗、龍、羊、馬

►好運方位：

財神位在東北方，建議往住家或辦公室東北方行走，找一間你喜歡的投注站，說不定億萬富翁就是你。