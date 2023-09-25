　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

臺灣更生保護會積極加速會產活化　協助更多更生人

▲▼臺灣更生保護會董事長張斗輝（中），日前率領更生保護會活化小組成員勘查。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會董事長張斗輝（中），日前率領更生保護會活化小組成員勘查。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」董事長張斗輝，重視會產活化的問題。他9月中邀請更保活化小組成員前往台北市多處地點勘查，由於部分房屋屋齡老舊、岌岌可危，修繕費用也高，因此更保已經決議，未來會更多投入參與都市更新，以活化會產，幫助更多更生人。

張斗輝重視會產活化問題，更生保護會房屋雖有415戶，土地114筆，惟會產百分之86以上的屋齡超過30年，未來修繕費可觀，且房屋逐漸老化將衍生更多問題，需要即早規畫及嚴謹的處理流程。

張斗輝於9月14日邀請更生保護會活化小組成員，一同前往勘查臺北市成都路117號、臺北市錦州街6號及臺北市北投區新民路1巷4號等地，本次出席小組名單為更保常務董事吳東亮工作團隊、江松樺工作團隊、張翔閎、周愫嫻、更保董事曾瀚霖、更保監察人郭清寶及蔡曉琪等，董事及監察人針對會產活化方向提供不少建言。

其中更保位於臺北市成都路117號8層樓的建築物，屋齡約49年，同樣臺北市錦州街6號屋齡達69年，參加都市更新勢在必行，都更後經濟效益增加可觀，更保樂見其成，並曾於今年7月11日「第14屆董事暨第7屆監察人第7次聯席會議」一致通過參與都市更新。

更保積極加速會產活化，除了撙節支出外，也希望增加收益，在會產管理層面，優先納入社會住宅方案，除了協助弱勢，實現居住正義以外，也節省更保人力及房屋修繕成本。為避免與民爭利，房屋欲修繕時，承租戶不願遷離，更保開出的租金將回應市場行情，適時調升，同時也開發未利用的土地，如桃園及新竹，讓物盡其用，提升收益，並受惠更多更生人。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
明起一路有雨到中秋連假　收假前「涼空氣南下」降溫範圍曝
賓利正妹警收押3室友曝！　恐難回家過中秋
人孔蓋已打開！　OL低頭滑手機掉進涵洞
快訊／明揚出現火災警訊20分鐘後才報案！　重罰150萬
快訊／明揚重大違規！存放3000公斤有機過氧化物
快訊／李相燁「明年3月結婚」！　新娘身分曝
快訊／王力宏現身！　與李靚蕾離婚官司開庭
LIVE／明揚大火4勇消斷魂！　屏東縣府公布違失處置

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

臺灣更生保護會積極加速會產活化　協助更多更生人

更保新顧問陳玉萍上任　兼容並蓄共同為更生復歸社會之路努力

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

胡瓜甩肉12公斤現身徐新洋婚禮　熊熊挺孕肚「現場叫老公脫」XD

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

臺灣更生保護會積極加速會產活化　協助更多更生人

更保新顧問陳玉萍上任　兼容並蓄共同為更生復歸社會之路努力

新北男疑燒棉被引火警　獲救辯「煮食物燒焦」被送辦

「我決定選540」 15歲日本滑板小將亞運逆轉奪金

這場屬於春天哥！　場內全壘打、美技都有啦！

樂捐1千萬「加速」中研院研發　富邦金、台灣大瞄準哪3大淨零科技？

JPEX涉詐「區塊鏈大樓」全撤空　惡意退租恐賠1020萬

富邦金導入綠電邁大步！如何讓3家子公司、91處據點同步上線？

換季給肌膚恰到好處的修護　3款輕盈又有保濕度的質感選品

快訊／府前光雕揭國慶序幕　凱道即日起分階段交管

BLACKPINK「2成員」爆成立個人公司！　團體活動還在談…YG火速回應

「划船甜心」淚崩告別亞運　黃義婷：真的盡力！很想站上頒獎台

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

法律熱門新聞

更保活化會產　協助更生人

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

更保新顧問陳玉萍上任

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

淡水情殺案　王鴻偉非常上訴遭駁

柯博齡／車停白線為何被開單

5男關一起　牢房竟變炮房

黑心油始祖　強冠向郭烈成求償敗訴

給說法／高雄氣爆案為何廠商都無罪

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

《甦活人生》提企業投入更生事業群

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

更多熱門

相關新聞

更保新顧問陳玉萍上任

更保新顧問陳玉萍上任

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報9月號出刊，由於更保前任顧問林宏松轉而擔任法務部調查局政風室主任，改由高等檢察署新任官長陳玉萍，擔任更保新任顧問。《甦活人生》感謝林宏松對更保的貢獻，也期許陳玉萍上任後，藉其平易近人的工作態度，協助更保更上一層樓。

《甦活人生》提企業投入更生事業群

《甦活人生》提企業投入更生事業群

假警察性侵按摩女　逃17年後投案獲減刑

假警察性侵按摩女　逃17年後投案獲減刑

朱國榮疑棄保潛逃　高院沒入4億元保金

朱國榮疑棄保潛逃　高院沒入4億元保金

國際詐騙主腦成為協助更生人的熱血企業家

國際詐騙主腦成為協助更生人的熱血企業家

關鍵字：

法律人權更保更生人更生保護會會產活化甦活人生

讀者迴響

熱門新聞

直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！天天喝罹大腸癌風險高

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

柔道女選手打對手一巴掌　失格哭了

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

好多人出國　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

法醫首案竟是自己學生！親手解剖紅了眼眶

湖口營區湧11萬人動線亂！軍警互嗆畫面曝

嘉義看守所受刑人落跑！照片曝光

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

慶中華隊第100金到手！超商咖啡買1送1

快訊／國家警報響！04：35規模3.6地震　最大震度3級

明雨區擴大！連假變天降溫　最新成颱機率曝

更多

最夯影音

更多
明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙
4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面