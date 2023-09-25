臺灣更生保護會積極加速會產活化　協助更多更生人

▲臺灣更生保護會董事長張斗輝（中），日前率領更生保護會活化小組成員勘查。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」董事長張斗輝，重視會產活化的問題。他9月中邀請更保活化小組成員前往台北市多處地點勘查，由於部分房屋屋齡老舊、岌岌可危，修繕費用也高，因此更保已經決議，未來會更多投入參與都市更新，以活化會產，幫助更多更生人。

張斗輝重視會產活化問題，更生保護會房屋雖有415戶，土地114筆，惟會產百分之86以上的屋齡超過30年，未來修繕費可觀，且房屋逐漸老化將衍生更多問題，需要即早規畫及嚴謹的處理流程。

張斗輝於9月14日邀請更生保護會活化小組成員，一同前往勘查臺北市成都路117號、臺北市錦州街6號及臺北市北投區新民路1巷4號等地，本次出席小組名單為更保常務董事吳東亮工作團隊、江松樺工作團隊、張翔閎、周愫嫻、更保董事曾瀚霖、更保監察人郭清寶及蔡曉琪等，董事及監察人針對會產活化方向提供不少建言。

其中更保位於臺北市成都路117號8層樓的建築物，屋齡約49年，同樣臺北市錦州街6號屋齡達69年，參加都市更新勢在必行，都更後經濟效益增加可觀，更保樂見其成，並曾於今年7月11日「第14屆董事暨第7屆監察人第7次聯席會議」一致通過參與都市更新。

更保積極加速會產活化，除了撙節支出外，也希望增加收益，在會產管理層面，優先納入社會住宅方案，除了協助弱勢，實現居住正義以外，也節省更保人力及房屋修繕成本。為避免與民爭利，房屋欲修繕時，承租戶不願遷離，更保開出的租金將回應市場行情，適時調升，同時也開發未利用的土地，如桃園及新竹，讓物盡其用，提升收益，並受惠更多更生人。