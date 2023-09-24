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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保新顧問陳玉萍上任　兼容並蓄共同為更生復歸社會之路努力

▲▼更保業務交接，台高檢檢察長張斗輝、台高檢襄閱主任檢察官涂達人、台高檢前書記官長林宏松、台高檢檢察官柯怡如，台高檢新任書記官長陳玉萍。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會感謝對更保業務有貢獻人士，左起台高檢前書記官長林宏松、台高檢襄閱主任檢察官涂達人、台高檢檢察長張斗輝、台高檢檢察官柯怡如。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報9月號出刊，由於更保前任顧問林宏松轉而擔任法務部調查局政風室主任，改由高等檢察署新任官長陳玉萍，擔任更保新任顧問。《甦活人生》感謝林宏松對更保的貢獻，也期許陳玉萍上任後，藉其平易近人的工作態度，協助更保更上一層樓。

高等檢察署前書記官長林宏松，於8月底人事調動時榮任法務部調查局政風室主任，臨別依依，更保對他的感謝難以言喻。林宏松擔任書記官長期間日理萬機，總是利用公餘時間協助更保推展業務，尤其是深厚法學素養及豐富行政經驗，對更保助益良多。更生保護會特別感謝林宏松對更保業務盡心竭力，諄諄不倦，為更生保護業務帶來朝氣與活力，懇切真摯的指導，是更保最美好寶貴的禮物，再度感謝。

另外高等檢察署襄閱主任檢察官涂達人，在代理更保董事長期間，關注更保資產活化；而高檢署檢察官柯怡如則是協助更保推動毒品更生人的業務，感謝所有對更保貢獻心力的人，因為您們，更保才能日益精進茁壯。

新接任顧問為高等檢察署書記官長陳玉萍，陳玉萍博學多才，平易近人，為人虛懷若谷，在業務諮詢時，總是挹注不少正能量，初任更保顧問，在本職業務繁忙之下，仍撥冗積極參與更保各項事務，《甦活人生》感謝大家將人生的智慧及經驗貢獻給更保，我們一起為更生人復歸社會之路而努力。

▼更保董事長張斗輝（左），致贈感謝狀給更保新任顧問、台高檢新任書記官長陳玉萍（右）。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼更保業務交接，台高檢檢察長張斗輝、台高檢襄閱主任檢察官涂達人、台高檢前書記官長林宏松、台高檢檢察官柯怡如，台高檢新任書記官長陳玉萍。（圖／臺灣更生保護會提供）

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