《甦活人生》報導企業投入更生事業群　助更生人復歸社會

▲更生事業群第二階段簽約儀式。（圖／臺灣更生保護會）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報9月號出刊，本期頭版特別報導「企業投入更生事業群 助更生人復歸社會」，由法務部長蔡清祥提出的「更生事業群」啟動後，9月初更擴大簽約廠商，並舉行簽約儀式，協助更生人更快復歸社會。

許多更生人出監後謀職不易，就業困難重重，「更生事業群」有助於建構更生人的職涯藍圖，讓更生人重新展露自我價值。更生保護會持續擴大辦理「更生事業群」，並於9月初在總會一樓會議室辦理「更生事業群」簽約儀式。本次親臨現場參加簽約儀式，自營更生事業體佔3家；友善廠商更生事業體佔5家，目前為止友善廠商簽約數累積達18家，遍及全台（含離島），透過與多樣化事業單位合作成立之更生事業群，來降低更生人在職場上的挫敗感，讓徘徊在社會邊緣的更生人，回歸正軌。

本次簽約儀式由行政院政務委員林萬億及蔡清祥擔任見證人，高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝，特別感謝蔡清祥提出「更生事業群」的構想，更生人普遍低學歷、年紀偏高及被標籤化的影響，順利求職，並非易事，經濟生活穩定，是重返社會的關鍵，「更生事業群」以穩定工作為必要，職涯成長為首選，習得一技之長後，更生人才能順利與社會接軌。

自營更生事業體由更保出資土地、人力或物力等一定資金，與具備產業經驗人士共同經營，產品經外部檢驗後行銷，東森集團積極投入「更生事業群」方案，行善不落人後，協助行銷自營更生事業體的產品，增加更生商品的能見度。

這次也邀請與更保合作的「愛鄰舍幸運草企業社」吳牧師現身說法，吳牧師年輕時深陷毒海，無去自拔，讓父母蒙羞，一直是眾所唾棄的人，深刻體會戒毒才能重生，度過艱辛戒毒迢迢之路後，終於重新找回自己，他用宗教的力量及穩定就業，改變更生人。

「更生事業群」以自營事業為主體，為了協助更生人即早回歸社會，避免再度陷入犯罪循環，在推動初期，更保邀請遍及全台（含離島）的優質企業成為友善廠商更生事業體，對僱用更生人，達到增進公共及社會成員之利益，提出僱用獎助措施，友善廠商更生事業體著重在提供友善環境、收入及勞動條件保障、就業穩定、技能訓練及職場適應輔導等特色，創造更生人就業願景。

法務部督導參事林嚞慧促成「更生事業群」，不但關注辦理情形，也積極協助與指導，更保花蓮分會主委黃淑珠、新竹分會主委葉朝枝及「更生事業群」企業負責人皆親臨會場支持，期待社會各界一起協助更生人復歸社會。

▼更生事業群簽約儀式。（圖／臺灣更生保護會）