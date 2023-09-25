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雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育　小朋友體驗安裝太陽能板

▲雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育，小朋友體驗安裝太陽能板。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨、謝盛帆）

▲▼雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育小朋友體驗安裝太陽能板。（圖／記者劉亮亨攝）

▲雲豹能源與台灣環境保護聯盟共同舉辦「生態夏令營」，讓大小朋友深入了解綠能永續利用的背後秘密。（圖／記者劉亮亨攝，下同）。

記者黃稜涵／採訪報導

美好假日有許多大人小孩聚集在阿里磅生態農場，除了有講解之外，還有滿滿的歡笑聲，而今天跟以往的踏青活動有所不同，還多了一位神秘嘉賓「雲豹能源」，雲豹能源與台灣環境保護聯盟共同舉辦「生態夏令營」，讓大小朋友深入了解綠能永續利用的背後秘密，除了走進大自然中探索生態，還有綠能教育的QA問答，現場反應相當熱烈，最特別的是，還能實際體驗安裝太陽能板。

▲▼雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育小朋友體驗安裝太陽能板。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼大人小孩聚集在阿里磅生態農場，走進大自然中探索生態。

▲▼雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育小朋友體驗安裝太陽能板。（圖／記者劉亮亨攝）

小朋友同心協力拿著電動起子，將太陽能板鎖上支架，直呼好玩之外，更是收穫滿滿，有小朋友開心表示「第一次實體看到太陽能板實體，而不是課本上面的圖片」，「太陽能板它這樣發電一下下，就可以發電出3000多瓦的電，剛剛老師說好像可以撐一台冷氣，所以我覺得還蠻特別的」，而帶著小孩來參加夏令營的媽媽認為小孩可以看到太陽能板機會很難得，「之前出去玩中南部很多種電， 但台北基本上沒有看過，有這個機會我覺得蠻特別的」。

▲▼雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育小朋友體驗安裝太陽能板。（圖／記者劉亮亨攝）

▲小朋友實際體驗安裝太陽能板，直呼好玩、收穫滿滿。

▲▼雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育小朋友體驗安裝太陽能板。（圖／記者劉亮亨攝）

▲小朋友開心表示「第一次實體看到太陽能板實體，而不是課本上面的圖片」。

雲豹能源長期用「綠能公益」照亮偏鄉與部落，此次捐贈阿里磅生態農場4kW太陽光電系統，預計年發電度可達4232度，預計年減碳量2公噸，相當於種植125棵樹木，不僅能幫助農場供電自給自足，還能降低碳排放，為地球永續盡份心力。

▲▼雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育小朋友體驗安裝太陽能板。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼雲豹能源此次捐贈阿里磅生態農場4kW太陽光電系統，預計年發電度可達4232度，預計年減碳量2公噸。

▲▼雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育小朋友體驗安裝太陽能板。（圖／記者劉亮亨攝）

雲豹能源採購部資深經理林峻名指出，「很開心能夠跟阿里磅生態農場一起合作，將綠能的太陽能板帶到這邊來，雲豹能源過去每年都會舉辦一些公益活動，包含台東、蘭嶼、花蓮、台西鄉溪頂長青食堂等地，讓這些資源相對匱乏的單位能透過綠電收益自給自足，創造永續資源，我們希望能夠將綠能帶到台灣各個角落，而今年希望透過親子共同參與的方式讓綠能教育扎根，從生活將永續能源的概念推廣給更多人知道」。

▲▼雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育小朋友體驗安裝太陽能板。（圖／記者劉亮亨攝）

▲雲豹能源採購部資深經理林峻名指出，雲豹能源過去每年都會舉辦一些公益活動，希望能夠將綠能帶到台灣各個角落。
雲豹能源推廣綠能公益不遺餘力，今年希望擴大舉辦，將綠能結合生態，透過親子共同參與的方式，讓綠能教育向下扎根，一步一腳印在各地播下綠色公益種子，也持續用愛與光電在全台點亮希望。

▼雲豹能源一步一腳印在各地播下綠色公益種子，用愛與光電在全台點亮希望。

▲▼雲豹能源「生態夏令營」扎根綠能教育小朋友體驗安裝太陽能板。（圖／記者劉亮亨攝）

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