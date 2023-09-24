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西螺森活武樹園區啟用　結合環保嘉年華繪共享綠色新生活

▲雲林縣環保局結合「減碳生活行動年」計畫，積極推動綠美化空間營造，努力改善空品、增加碳匯量，特將森活武術園區轉為縣內特色亮點（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣環保局結合「減碳生活行動年」計畫，積極推動綠美化空間營造，努力改善空品、增加碳匯量，特將森活武術園區轉為縣內特色亮點。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺森活武樹園區甫完工即獲獎連連，陸續榮獲2023國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎及2023美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards銀獎肯定，今（24）日由雲林縣長張麗善率縣府團隊、西螺鎮長廖秋萍與西螺七崁武術文教基金會董事長李明哲，出席啟用典禮，正式宣布園區啟用開放。

環保局為結合「減碳生活行動年」計畫，積極推動綠美化空間營造，努力改善空品、增加碳匯量，特將園區轉為縣內特色亮點，除種植高碳匯喬木，亦從文化、健康及生態等多面向發展，將在地武術文化融入日常生活，希望民眾能徜徉在綠意盎然空間之中，也能讓在地習武者能於樹林下靜心習武交流，充分感受大自然的力量與寧靜，發揚西螺在地七崁武術文化特色之多功能活動園區，促進當地觀光文化推廣。

▲雲林縣環保局結合「減碳生活行動年」計畫，積極推動綠美化空間營造，努力改善空品、增加碳匯量，特將森活武術園區轉為縣內特色亮點（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日由雲林縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍與西螺七崁武術文教基金會董事長李明哲，出席啟用典禮，正式宣布園區啟用開放。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，此為濁水溪堤防旁邊原本閒置髒亂點，現在打造成森活武術園區，符合原始生態也符合聯合國永續發展淨零減碳， 鄉親好朋友來到這裡透過生態的教育，知道要如何淨零減碳，用實際的行動在全縣每一個鄉鎮種下希望之樹。森活武術公園也結合我們西螺武術文化希望有更多下一代可以在這個場域中培訓更多的武術人才。

西螺七崁武術文教基金會董事長、雲林縣議員李明哲表示，我們在這個公園裡面聚集了二十幾年的因緣、在我們西螺七崁武術師傅的期盼之下終於在二十年後，我們能夠讓大家在這邊聚集談文論武的地方，也非常感謝從國產署、四河局、西螺鎮公所的每一層來協助，最主要謝謝張麗善縣長，有這麼好的因緣與機緣成就這個園區的成立。  

▲雲林縣環保局結合「減碳生活行動年」計畫，積極推動綠美化空間營造，努力改善空品、增加碳匯量，特將森活武術園區轉為縣內特色亮點（圖／記者蔡佩旻攝）

▲李明哲表示，希望在西螺七崁的推動之下，希望為西螺七崁以及為地方的產業觀光文化跟環保，來開創一個新的契機。（圖／記者蔡佩旻攝）

李明哲說，當然在專業方面，特別是環保局在各方面的努力之下積極投入各種不同的巧思來規劃， 也融入西螺七崁武術意象，也讓我們在這一段時間裡面讓我們所有學習武術的師傅跟年輕朋友們看到的一個新的希望，我們希望在西螺七崁的推動之下，希望為西螺七崁以及為地方的產業觀光文化跟環保，來開創一個新的契機。

▲雲林縣環保局結合「減碳生活行動年」計畫，積極推動綠美化空間營造，努力改善空品、增加碳匯量，特將森活武術園區轉為縣內特色亮點（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局藉活動向現場民眾宣導反詐騙及營造安全用路環境。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日正式啟用典禮後，接著結合綠色生活及環境教育理念同場辦理「綠生活嘉年華繪」活動，會場中邀請在地小農、森活創意市集攤商及內容豐富的打擊樂器、演唱、社區表演與環教繪本劇團展演等，還有熱鬧的泡泡派對秀、泡泡親子體驗、小丑氣球秀巡迴演區及創意手作DIY推廣資源再利用，讓民眾在動態、靜態都能獲得滿滿的綠色森活氣息。

▲雲林縣環保局結合「減碳生活行動年」計畫，積極推動綠美化空間營造，努力改善空品、增加碳匯量，特將森活武術園區轉為縣內特色亮點（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣環保局結合「減碳生活行動年」計畫，積極推動綠美化空間營造，努力改善空品、增加碳匯量，特將森活武術園區轉為縣內特色亮點。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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