明揚9死慘劇！「罹難者位置圖」曝光　今尋獲2遺體均嚴重碳化

▲屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房爆炸大火，釀成9死慘劇，目前還有1人失聯。（圖／記者湯興漢攝）

記者許權毅、陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日傍晚發生爆炸，釀成9死、107傷、1失聯慘劇，今事故工廠俯視圖也曝光，3名殉職勇消集中在1廠東南角，而最先被發現殉職的賴俊儒則是陳屍在南側。

明揚科技公司爆炸點位於東南角，據了解該處是高爾夫球生產線，存放有架橋劑等化學物品，22日傍晚5時許警消接獲通報後趕抵現場，手持乾粉滅火器自東南角走入1廠，不料還來不及撲滅火勢，隨即發生爆炸，當時已經深入1廠內部的勇消陳柏翰、施寶翔、鍾吉垣來不及撤退，當場殉職；而當時人在南側、較接近出入口的賴俊儒同樣難抵爆炸威力，血肉模糊、重傷慘死。

在火警發生後，廠內百名員工緊急疏散，但仍有少部分職員來不及逃離，工廠內部結構遭爆炸破壞，且內部高溫一度逾千度，案發次日(23日)即在1廠西側尋獲3名職員遺體；今(24日)上午再於西側尋獲2具遺體，目前尚有1人失聯。

據了解，現場目前火勢撲滅後已經逐漸降溫，但內部氣味並不好聞，目前警消正逐步縮小範圍，朝今晨尋獲2遺體周邊找尋，盼能盡快找到最後一個罹難者。今早尋獲的2具遺體均在2樓，2名死者同屬一辦公室，但不同部門，尋獲時遺體均嚴重碳化，後續將進行DNA採檢。

▼9名罹難者陳屍位置圖，東側(右)為4名勇消，西側(左)為5名員工，其中黃點為今日尋獲的2名罹難者。（圖／記者陳崑福翻攝）