弔唁4勇消　全國義消總會長王金平發10萬慰問金：應入忠烈祠

▲4名勇消殉職，王金平以全國義消總會長身分發給殉職義消10萬元。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、郭玗潔／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日傍晚發生爆炸，導致現場執行救援任務的4名屏二分隊消防員當場殉職。今(24日)4名勇消陳柏翰、賴俊儒、施寶翔、鍾吉垣靈堂已經布置完成，並開放弔唁。稍早王金平也到場弔唁，並以全國義消總會長身分，發給殉職義消的家庭慰問金10萬元。

據了解，明揚科技廠房22日傍晚5時許通報火警，屏東縣消防局屏二分隊獲報後立即趕往現場，並在現場指揮官陳小隊長指揮下，首批消防員持乾粉滅火器進入火場內滅火，不料過程中煙越來越大，陳小隊長察覺情況可能有異，立刻下令撤隊，但工廠內的勇消還來不及後撤，隨即發生爆炸，導致陳柏翰、賴俊儒、施寶翔、鍾吉垣4人當場殉職。

王金平稍早到場弔唁，除了慰問家屬，也表示針對這次殉職4名消防員，會全力替他們爭取較好的撫恤金，至於消防人力、設備長期不足部分，他認為政府需要改善，例如增購熱顯像儀、無人機等設備，支持消防員組工會等等，而這次4位殉職消防員也應該入忠烈祠，因為他們的行為已是英雄。

▲殉職家屬接受慰問，神色凝重。（圖／記者黃彥傑攝）