挑戰戈壁！台大EMBA戈18誓師一起到達　玄奘之路長跑121Ｋ

▲台大戈18隊伍參與第18屆戈壁挑戰賽，今（24）日舉辦誓師大會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

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玄奘之路戈壁挑戰賽，作為全球華語商學院的極限賽事，已經連續舉辦了十八年，成為跨越國界的文化、知識和友誼的交流平台。這場分段多日越野跑賽事的歷史源遠流長，承襲著絲綢之路商業貿易的精神。儘管2020年的COVID-19疫情許多賽事被迫取消或延期，經歷長達1518天的等待，第18屆戈壁挑戰賽將於10月舉辦，台大EMBA的戈15隊伍堅韌不拔，歷經3年堅持不懈怠的訓練，於今年台大戈18隊伍參與挑戰賽，今（24）日舉辦誓師大會，傳遞著挑戰極限、不屈不撓的玄奘精神。

▲誓師大會授旗儀式，象徵傳遞挑戰極限、不屈不撓的玄奘精神。

戈壁氣候及地形的嚴峻，歷年來吸引無數希望超越自我、挑戰極限的EMBA學生參加，第18屆戈壁挑戰賽是4天完成121.8KM的長跑賽事，吸引台灣多家大學EMBA隊伍參賽，台灣大學EMBA代表台大戈18隊伍，由管理學院院長胡星陽、郭瑞祥老師、簡坤鐘教練等人領軍A、B兩隊菁英選手參賽；戈壁挑戰賽途中特殊地形以及氣候嚴峻，包括滿是礫石的戈壁、長滿駱駝刺的鹽鹼地、像火焰山的古道、有坡度的峽谷等，在在考驗參賽者的速度、體能、和奪牌策略，因此，台大戈18隊伍經歷了長達3年的嚴格訓練，參加各種鐵人賽事和馬拉松，不僅強化了他們的體能，磨練了堅韌的心靈，他們已經準備好挑戰極限，為台灣大學爭光而戰。

▲台大戈18執行長蔡晉暉。

台大戈18執行長蔡晉暉（安執）提到這次參加的企業菁英，大多都是從未受過專業跑步訓練，從素人跑者蛻變為長跑勇者，展現出超人般的紀律和意志力，蔡晉暉說「這次賽事比較困難的地方是，這是一個連續4天的比賽，一般人跑半馬、全馬隔天是會鐵腿，需要休息，這個賽事需要連續跑4天，訓練時更著重在身體的復原速度，為了讓團員們完成目標，必須增加訓練，平時一週訓練4天，週六、週日會做長距離的訓練，讓隊員的身體去習慣連續長距離的高強度運動」，因為戈壁活動也讓團隊們更團結並帶來收穫，安執以自身為例說「我開始運動後知道維持身體健康很重要，做什麼事情都很有朝氣，透過肉體的折磨挑戰自己，當在職場上碰到困難時，精神層面變得更強大」，也是戈壁挑戰賽的目標之一，是訓練企業家們擁有強大的意志力，讓他們成為更強大的力量。

▲台大管理學院院長胡星陽。

因疫情導致戈15隊伍等待1518天後才能以戈18隊伍再次出發，看著這組團隊在這3年間不間斷的訓練，帶隊出征的台大管理學院院長胡星陽說「戈18隊伍是我看過凝聚力最強的隊伍」，從戈5到戈18以來，一直吸引學生主動參與，就是因為可以不斷突破自我，胡星陽院長提到「戈壁這個活動不是所有人都能夠挑戰的，對於參加戈壁的學生來說是一個很好鍛鍊自己、挑戰自己的方式，給自己設定一個目標，與團隊一起完成目標，從這個角度來看，與管理學院的核心理念有異曲同工的地方，一個組織就是結合一群人達到共同的目標，一起去克服各式各樣的困難」，並期許選手們可以享受過程，作為人生的紀錄！

▲每日進終點線前A隊和B隊都將帶來精彩的表演。

▲「一起出發、一起到達」是台大戈18隊伍的精神座右銘。

「一起出發、一起到達」是台大戈18隊伍的精神座右銘，他們不僅埋頭苦訓爭取榮譽，更在訓練之餘刻苦練習舞蹈，延續台大EMBA傳統，每日進終點線前A隊和B隊都將帶來精彩的表演，不僅獨具創意，更以獨特的服裝風格讓觀眾驚艷不已，這些表演不僅為賽事增添樂趣，也突顯出團隊的卓越精神和默契合作，必定成為比賽中的一大亮點，台大戈18隊伍令人期待！

