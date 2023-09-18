正妹學霸棄台大電機！選1出路「月薪飆20萬」　台灣最賺錢3職業曝

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正妹學霸放棄台大電機！選1出路「月薪飆20萬」　台灣最賺錢3職業曝

▲Kelly的姐姐Minnie分享，當年她為何要放棄台大電機系，選擇就讀與香港大學精算系，並走上精算師的道路。（圖／翻攝自YouTube／Kelly Tsai）

▲Kelly的姐姐Minnie分享，當年她為何要放棄台大電機系，選擇就讀與香港大學精算系，並走上精算師的道路。（圖／翻攝自YouTube／Kelly Tsai，下同）

記者閔文昱／綜合報導

不少學生擠破頭就是為了進入台大，其中「電機系」更是理工科系的前幾志願。對此，學霸YouTuber「Kelly」就透露，當年姊姊Minnie同時錄取台灣大學電機系與香港大學精算系，但最終姊姊卻放棄台大電機，選擇朝成為一名精算師的方向努力，雖然必須面對一連串考試，但精算師不僅是全台平均收入前三高的職業，薪資甚至比醫師還高。

Kelly近日邀請姊姊Minnie上頻道分享科系選擇的經驗，Minnie指出，許多高中生在選擇科系時都會感到很迷茫，她建議可以以自己較有興趣的方向去研究，也可以從線上課程或是其他人的就業心得來了解，總之一定要先從「接觸」開始，以她自己為例，高中時她因為對數學有興趣，才會選擇與「數學統計」相關性較高的精算系。

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▲Kelly的姐姐Minnie分享，當年她為何要放棄台大電機系，選擇就讀與香港大學精算系，並走上精算師的道路。（圖／翻攝自YouTube／Kelly Tsai）

Minnie透露，當年自己同時錄取台灣大學電機系與香港大學精算系，因為2間都是很不錯的學校，因此就會以科系為主要考量，但若2間學校排名有差距，她可能就會做出不一樣的選擇。Kelly則分享，自己過去在美國讀大學，會以選校為優先，因為在美國「轉系」相對容易，因此她會希望能先進一個比較好的學校，再來轉系或雙主修。

▲Kelly的姐姐Minnie分享，當年她為何要放棄台大電機系，選擇就讀與香港大學精算系，並走上精算師的道路。（圖／翻攝自YouTube／Kelly Tsai）

Kelly也在影片中分享精算師的薪資水平，根據勞動部5月31日發布的「職業類別薪資調查」的相關數據，在台灣薪資排行前3的職業，分別是航空駕駛員、精算師以及醫師，其中排行第二的精算師，從110年8月至111年7月為止，我國共有48人，7月的經常性薪資為18萬1921元，過去一年的年薪平均則是325萬元，新鮮人的月薪則可以接近到5萬左右，「起薪算是蠻不錯的」。

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