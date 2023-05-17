石內卜生前日記曝光！排隊買《哈利波特》等太久⋯1句話直接見經理

▲艾倫瑞克曼（Alan Rickman）生前飾演「石內卜教授」深植人心。（圖／《哈利波特》劇照）

記者林育綾／綜合報導

在《哈利波特》中飾演石內卜教授的英國演員艾倫瑞克曼（Alan Rickman），2016年因胰臟癌去世，不過他生前橫跨40年的私人日記集結成書，近來在台發行中文版。日記中除了有對電影、生活、藝術的見解，還有不少幽默的事件，像是曾為了在書店買最後一集《哈利波特》等太久，而用了「小手段」直接見經理。

螢光幕上的艾倫瑞克曼，是個讓人恨得牙癢癢的反派、深情無比的情人，也是集結瘋狂與嚴肅於一身的父親。而螢光幕外，艾倫有日夜顛倒的緊湊行程，在他的私人日記中，以獨特的風格，幽默犀利寫出許多見解和生活樣貌，讓讀者可以一窺他不尋常的生活經歷，包括飾演《哈利波特》的種種秘辛。

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日記中可以看到他不僅是一位有光環的專業演員，也是一位有著壓力、煩惱的普通人。他在1994年的日記提到，「壓力大時我也許會發憤圖強，也可能會早上用被子蓋住頭，下午去購物。今天是後者。劇本仍然未讀。」

他還透露，在2007年《哈利波特》最後一集上市時，他前往書店排隊購買，原本推測會有20-30人排隊等待午夜到來，結果實際上排了300-400人，而隊伍前進得十分緩慢，當他排了一個小時，決定採取行動。

他找到一名親切的保全人員展開對話：「你看過書嗎？」「沒有。」「看過電影嗎？」「看過其中一部。」「我也在電影中。」噢是的！如果我去排隊會引起混亂。「我去請經理過來。」（經理來了。）「噢！你好！」就這樣順利買到書。

▲艾倫瑞克曼2016年因胰腺癌過世，享年69歲。（圖／路透社）



艾倫．瑞克曼也提到他從2005年罹患攝護腺癌，到因此切除整個攝護腺，再到2015年7月14日再次罹癌，診斷為胰臟癌後接受化療，對抗病魔的過程。對於抗癌的日子，他在日記中寫到，「這些日子，努力避開自己的同時，又得照常生活。」除了往返醫院治療外，也參加聚會、旅行努力維持生活平衡。

在他過世6年後，2022年由美國老牌出版社亨利霍爾特公司，首度出版他的日記，從1974年至他過世前不到一個月，橫跨40年，書名為《瘋狂與深情》。

經歷一年的等待，繁體中文版由城邦文化春光在台出版，預計6月發行。新書首刷特別附贈劇照、親筆插圖明信片組，還附贈《哈利波特》海外正版週邊代理DOPE私貨50元折價卷。更與中衛、DOPE合作，在春光出版粉絲團抽價值萬元的石內卜3D海報、哈利波特聯名口罩等電影授權正版商品。

▲艾倫瑞克曼（Alan Rickman）橫跨40年生前日記集結成書。（圖／春光出版）

日記摘錄：

2000年10月7日

再次和喬安娜．羅琳談話，她有些緊張地讓我一窺石內卜的人生背景。和她說話時，感覺她不是發明故事的人，而是生活在故事之中的人。她不過是渠道——滿溢著「這個啊，其實他小時候發生了這個那個」——一次也沒說「我想讓他如何如何……」

2003年7月30日

上午7點：車子來接。石內卜／路平的教室。

今天的開頭非常吉利，落到我頭上的投影幕宛如斷頭臺，突然停電，然後是持續了一整天的鬱悶。我即使（相當無辜地）對帶有生殖器的達文西狼人圖表示「華納兄弟不會接受那東西的」，依舊沒有幫助。艾方索靜靜對我發脾氣，但我太愛他了，不可能讓這種狀況持續太久，於是我出片場呼號了一陣，我們解開了心結。他承受著《哈利波特》慣常的壓力，連他也開始讓演員排演前先用攝影機演練幾次了，而這些孩子們需要導演的指導。他們不記得自己的臺詞，有時艾瑪．華森的發音近似阿爾巴尼亞腔。此外，我今天所謂的排演是和一個法國替身進行。

2004年9月28日

《哈利波特》。

7點55分：車子來接。

拍了丹尼爾．雷德克里夫（哈利）與魯伯特．葛林特（榮恩）的後腦杓——無疑會引發關於體罰的爭議。

2007年7月21日

《哈利波特》最後一集上市。

11點15分→唐橋井和水石書店。

我之前推測會有二十到三十人排隊等待午夜到來。實際來了快三百到四百人。

隊伍緩慢前進。排了一個小時，我決定採取行動。我找到一名親切的保全人員。

「你看過書嗎？」「沒有。」「看過電影嗎？」「看過其中一部。」「我也在電影中。」噢是的！如果我去排隊會引起混亂。「我去請經理過來。」（經理來了。）「噢！你好！」

2008年1月22日

帕克城，日舞影展

希斯．萊傑去世了。我在紐約見過他⋯⋯沉默、內斂、才華洋溢。今天的焦點都在這件事上，電影、電影明星、慶典、訪談、公關人員、律師和頒獎典禮什麼的都無所謂了。

2008年3月10日

一句「拿出你的魔杖」讓海倫娜．寶漢．卡特笑個不停。這會在星期四變成一道艱難的挑戰……海倫．邁柯瑞說她嚇壞了，但仍恰如其分地融入。在設計建造石內卜家時，她還說了幾句，本人都還插不上任何一句話呢。

2008年12月29日

下午1點：和丹尼爾．雷德克里夫在克呂尼咖啡廳共進午餐。前一刻還是個12歲的孩子，怎麼一瞬間就19歲了呢？他非常聰明伶俐、善於表達，在紐約有一間三房公寓。

2009年11月25日

《哈利波特》6點15分：車子來接。

前往停機棚⋯⋯

寒冷潮濕、冷風颼颼，但劇組離我們還有一段距離，雷夫和我可以慢慢朝片場移動。大衛．Y還是一樣固執地要讓佛地魔用咒語殺死我（實在難以理解，更別說會引發讀者憤怒）。

不過，跟雷夫合作還是很棒，直接、真誠、創意且自由。

回到家，瑞瑪（故事情節高手）說：「他不能用咒語殺死你——唯一能殺人的是索命咒『啊哇呾喀呾啦』，而且會立刻致人於死——你就沒辦法演完那場戲了。」

2012年12月7日

下午1點：前往艾利恩斯（健康管理中心）做MRI檢查。

想聽古典音樂還是輕鬆的音樂？請給我輕鬆的音樂，拜託。古典音樂太需要思考了。

結束後得去一趟塞爾福里奇百貨公司買水壺才行。

2015年8月6日

這些日子，努力避開自己的同時，又得照常生活。因為還有櫃子需要清空，箱子必須裝滿。繼續進行。