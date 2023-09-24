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神作「獵人快閃店」華山登場！打造7大打卡點　還有「念能力牆」

▲▼「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」在台北華山登場。（圖／主辦提供）

▲「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」在台北華山登場。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／台北報導

日本神級動漫《獵人》強大的敘事性與故事內容，擄獲許多粉絲的心，如今「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」在台北華山登場，打造7大打卡點讓動漫迷拍過癮，包括「動畫主視覺牆」陪觀眾複習劇情，還有「念能力牆」感受小傑與奇犽的念能力，快閃店也推出百款全新周邊讓粉絲收藏。

▲▼「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」在台北華山登場。（圖／主辦提供）

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▲一進入展區的「動畫主視覺牆」，讓粉絲們一秒回到故事場景中，快速複習劇情。（圖／主辦提供）

《HUNTER×HUNTER獵人》被喻為是「兼具商業價值與藝術性的神作」，此次快閃店即日起至10/22在台北華山1914文創產業園區登場，一進入展區，就會看到幻影旅團篇、貪婪之島篇、嵌合蟻篇、會長選舉篇等匯集的「動畫主視覺牆」，讓粉絲們一秒回到故事場景中，快速複習一遍劇情。

▲▼「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」在台北華山登場。（圖／主辦提供）

▲接著有主角群穿上西裝的「拍賣會造型區」。

接著有主角群為了前往拍賣會，而穿上西裝的「拍賣會造型區」，讓粉絲感受主角群們紛紛「帥出新次元」的魅力；旁邊還有小傑與奇犽施展念能力場景的「念能力牆」，讓動漫迷拍好拍滿。

▲▼「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」在台北華山登場。（圖／主辦提供）

▲小傑與奇犽施展念能力場景的「念能力牆」，讓動漫迷拍好拍滿。

走進店內，木頭設計的櫃台左側，還有著庫洛洛、西索，右側有著小傑、奇犽、酷拉皮卡及雷歐力4位主角的「主角群打卡牆」；展場還散佈了小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力及西索等5個「角色立牌」，讓粉絲搜集與每位角色的合照。

▲▼「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」在台北華山登場。（圖／主辦提供）

▲▼「主角群打卡牆」、「角色立牌」，讓粉絲搜集與每位角色的合照。

▲▼「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」在台北華山登場。（圖／主辦提供）

快閃店也推出上百款全新周邊，包括實用的造型吸水杯墊、鑰匙圈，還有Ｑ版角色抱枕陪睡不孤單，幻影旅團地墊打造出神秘獨特的居家風格，更推出空調毯、車用套組、獵人執照、撲克牌造型擴香石、筆記本、馬克杯等，無論是追求實用型或收藏型的粉絲，都能滿足需求。

▲▼「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」在台北華山登場。（圖／主辦提供）

▲▼快閃店也推出上百款全新周邊，無論是追求實用型或收藏型的粉絲，都能滿足需求。

▲▼「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」在台北華山登場。（圖／主辦提供）

HUNTER×HUNTER獵人快閃店
展覽日期：2023年9月22日～2023年10月22日
展覽地點：台北市中正區八德路一段1號（中5Ｂ/鍋爐室）
營業時間：週一至週日 11:00-19:00

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