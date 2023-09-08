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【廣編】家樂福從i開始9／9、10影響力市集華山登場　免費逛攤位看表演挺永續

▲▼家樂福,從i開始,影響力市集,華山,永續。（圖／業者提供）

▲家樂福於9月9、10日在華山舉辦從i開始影響力市集。

圖、文／家樂福提供

面對全球氣候變遷環境岌岌可危，家樂福從2018年全面推動ACT FOR FOOD食物轉型計畫，率先從供應源頭倡導改革，2019年7月家樂福開設了全台第一家影響力概念店Carrefour impact至今已在全台設立7間門市，承諾挺社企、食在地、買永續、品自然、裸得好。

家樂福接下來的食物轉型十大行動包含：營養飲食、無添加物、有機產品、生態農業、地方創生、動物福利、永續魚業、永續發展、減少塑料、森林保育，審視供應商生產透明化，以環境永續創生為把關標準，推動全台通路唯一價格與價值雙重標示合一，顧客只要認明〈從i開始〉價標牌，在享受購物的同時更讓地球得以持續循環創生，截至目前爲止〈從i開始〉價標牌商品已達3,354支，而這個數字正在持續增加中。

以i等於我，發揮自我影響力，「改變的力量從i開始」家樂福串聯共同消費意識的傳播網。家樂福特別選在入秋前的首個週末假日9月9日～9月10日，展開一場規模最大寓教娛樂的「家樂福從i開始.影響力市集」，在假日與親朋好友共聚的時刻，以輕鬆暢遊樂園的心情，透過i市集體驗啟發心之所向對永續意識的抬頭，地點就在台北市區內文創代表中央藝文公園（華山大草原）華山1914文創園區西一館前舉辦，活動期間星期六、日從上午11:00至下午06:00，現場共分為：i舞台（故事劇場）、影響力概念店、草地餐桌、影響力工作坊、音樂展演5大區域，市集規劃出40個主題攤位，並歸類：家樂福同樂會、i商品新鮮事、文創選物/雜貨舊物、永續食尚、綠生活品牌夥伴。家樂福i市集全程免費入場。活動網址：https://bit.ly/3R5b7J6

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家樂福從i開始影響力市集華山永續

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