大燈不亮遭攔查　車手慘了！被搜出13萬現金+毒品

▲林男提領贓款準備上繳途中，因車燈不亮引警方注意攔下。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市一名男子，日前開車行經蘆洲區長安街時，但因之前發生車禍沒錢修理，導致左前方大燈破損不亮，引起警員注意攔下盤查，卻發現男子帶有大量現金，又無法交代身上的提款卡來源，警方持續追查，發現男子為詐欺提款車手，並在車內搜出現金13萬及0.56公克毒品K他命1包，警方依法帶回偵辦。

據了解，有詐欺前科的24歲林姓男子，本月中（12日）凌晨12時許，趁著深夜無人注意，開車到新北市蘆洲區一帶提領詐欺贓款，得手後準備前往交付贓款時，卻在途中，因車輛之前出車禍，右前大燈破損卻沒錢修理，與巡邏警員擦身而過時，警員發現車燈不亮，立即將林男攔下盤查。

▲警方在林男身上發現大量現金，又無法交代身上提款卡來源。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方發現，林男帶有大量現金，隨後在口袋中搜出2張提款卡，經向銀行查證後，都非林男所有，而林男對其來源卻無法交代，警員對其進一步搜索，在菸盒中發現毒品K他命，林男瞬間承認，自己是詐騙集團車手，剛提領完贓款準備上繳。訊後，警方依詐欺、洗錢防制法、毒品等罪，移送新北地檢署。

警方表示，除將該名男子移送偵辦外，並積極擴大調閱監視器追查該名車手，持續釐清追查其他涉案人身分，並向上追查集團組織。蘆洲分局呼籲，投資理財需謹慎小心，切勿輕信網路資訊提供個人銀行帳戶給予他人使用，避免淪為詐騙集團的人頭帳戶。

▲警方查扣贓款13萬元、金融卡2張、毒品愷他命1包(毛重0.56公克)及手機2支。（圖／記者陸運陞翻攝）