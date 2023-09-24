勇消陳柏翰殉職　妹妹哽咽「不敢回家」：怕奶奶問柏翰下落

記者趙蔡州／綜合報導

明揚國際工廠大火造成7死107傷悲劇，包含4名消防弟兄不幸殉職，目前仍有3人失聯。死者陳柏翰的家屬23日趕到殯儀館處理後事，陳媽媽一度傷心過度昏厥送醫，其他親人則透露，事件發生到現在，他們不趕回家，就怕家中的奶奶問起陳柏翰。

陳柏翰自警察專科學校畢業後，最初在基隆信二分隊服務7年多，個性樂觀開朗，是大家的開心果，後來考量到弟弟在軍中服務、爸爸早亡，只剩年邁的媽媽一人在屏東生活，身為長子的他為了就近照顧媽媽，特別申請調回屏東，放假時除了陪伴媽媽外，也會找時間探望奶奶，非常孝順。

▲陳柏翰的表妹受訪時說，只想哥哥平平凡凡，不要去當什麼英雄。（圖／記者陳以昇攝）

陳柏翰的家屬23日收到消息後，火速趕到殯儀館，看著陳柏翰冰冷的遺體相當悲痛，陳媽媽甚至一度傷心到昏厥送醫。陳柏翰的表妹受訪時說，「對於家屬來說，我們只想讓你當一個平平凡凡的好哥哥、好舅舅、好孫子，這樣就好了……不要去當什麼英雄，你不用這麼偉大啊，傷心的都是我們這些家人」。

陳柏翰的表妹還說，陳柏翰真的很孝順，放假第一件事就是想陪媽媽跟奶奶，奶奶現場還不知道這個死訊，讓他們現場都不敢回家，深怕80多歲奶奶問起陳柏翰的情況，她真的無法回答。她也悲訴「為什麼你（陳柏翰）要衝進去裡面，那些工廠也不知道是不是合法的，你這樣衝傷害的是全部家人的心」。

▲陳柏翰母親因傷心過度，身體不適送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

陳柏翰的叔叔則說，陳柏翰已經有一名論及婚嫁的女友，2人感情十分穩定，也有計畫要攜手邁入婚姻，怎料竟會傳來噩耗。陳柏翰在救火時不幸殉職，家屬悲傷之餘也質疑明揚有疏失，沒有清楚交代化學物質與藥劑位置，才造成如此嚴重的死傷，希望政府能盡快還原事情真相。