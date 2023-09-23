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快訊／明揚爆炸還有3失聯　消防大隊長曝「最新救災進度」

記者陳煥丞、湯興漢、趙蔡州／屏東報導

屏東明揚國際（8420）廠房22日發生爆炸，造成7人死亡（包含4名消防員）、98人輕重傷，目前仍有3人失聯。屏東縣消防局第一大隊大隊長陳奕23日晚間9點說明最新救援進度。

▲▼屏東工廠爆炸，屏東縣消防局第一大隊大隊長陳奕說明救災進度。（圖／記者楊漢聲攝）

▲屏東縣消防局第一大隊大隊長陳奕說明最新救災進度。（圖／記者湯興漢攝）

屏東縣消防局第一大隊大隊長陳奕表示，事故現場目前仍維持49輛各式救援車、115人持續進行搜救作業，除了持續撲滅剩餘明火外，還有9輛怪手及2輛小山貓（輕型怪手）在持續清理1樓環境。

▲▼屏東工廠爆炸，屏東縣消防局第一大隊大隊長陳奕說明救災進度。（圖／記者楊漢聲攝）

▲▼屏東工廠爆炸，屏東縣消防局第一大隊大隊長陳奕說明救災進度。（圖／記者楊漢聲攝）

▲▼屏東工廠爆炸，屏東縣消防局第一大隊大隊長陳奕說明救災進度。（圖／記者楊漢聲攝）

▲救災現場。（圖／記者湯興漢攝）

陳奕指出，目前仍有3名員工失聯，3人均是同部門成員，儘管有派人前往2樓搜索，但至今都沒有任何發現。他解釋，由於廠房爆炸發生坍塌，懷疑失聯者可能被坍塌物壓住。

陳奕說，今晚會一直徹夜搜救到早上，1樓部分一旦搜索完畢，就會針對2樓加強搜索，也會排除現場剩餘的化學物質及清理坍塌部分。

至於稍早發現的殉職消防員遺體，陳奕表示，遺體發現的地點，距離之前找到其他罹難者的地方相當接近，因為當初有發生爆炸，遺體可能因此有噴飛出去的情況，由於找到的遺體殘骸越來越多，合理判斷同仁可能已經死亡，但結果必須透過DNA檢驗才能確定。

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