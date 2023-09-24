Linbay好油遭來自境外IP恐嚇暫不報案　綠：典型水軍假帳號

▲Linbay好油爆全家遭恐嚇，即日起停更。（資料照／翻攝自臉書）



記者陶本和／台北報導

臉書粉專「Lin bay 好油」林裕紘因進口蛋議題，多次與農業部隔空交火，近日他稱被傳威脅訊息，不得不關閉臉書粉專；而桃園警方追查發現，嫌犯以墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入。依此樣態，跟平常藍綠陣營支持者帳號不同，反而像是典型的網路水軍假帳號。

「Lin bay 好油」林裕紘近日多次與農業部隔空交火，22日聲稱自己收到威脅訊息，不得不關閉臉書粉絲專頁，而桃園警方也隨即展開追查，23日經主動聯繫當事人後，其家屬則表示「目前一切安好」，暫不會報案。

不過，桃園警方仍調查發現，嫌犯是以墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入，並冒用國人相片設立帳號，對人恐嚇。因此，警方將請刑事警察局調閱相關涉案帳號資料。

對此，綠營黨政人士受訪時說，最近接連有Lin bay跟藍營黨籍立委，聲稱被網軍攻擊限制言論自由，先不說其實支持綠營的，常常遭到來自越南、馬來甚至阿拉伯帳號的網軍攻擊，也有很大問題。

該人士說，Lin bay跟藍營黨籍立委的案子，在檢警初步調查下，都發現有一個同樣的樣態，就是「攻擊」他們的帳號，發文的地點都在境外，帳號也都沒有其他一般的發言紀錄，跟平常在各種論壇彼此吵吵鬧鬧的藍綠陣營支持者帳號並不一樣，反而像是典型的網路水軍假帳號。

該綠營黨政人士苦笑說，在過去的觀察中，中文世界裡，會運用這種假帳號操作的，除了中國，國內被證實有實際在運用的，只有民進黨以外的政治團體。