Linbay好油「全家被恐嚇」停更　媒體人：社會還有公理正義嗎？

▲媒體人羅旺哲。（圖／記者謝盛帆攝）



記者詹宜庭／台北報導

農業粉專「Lin bay好油」林裕紘近日因超思、巴西進口蛋議題多次批評農業部；豈料，他昨日發文指出，遭人威脅全家人安全，因此宣布即日起停更、不再上節目露面。對此，媒體人羅旺哲表示，他才跟林裕紘一起上節目，繼續追進口蛋爭議，沒想到晚間傳出他被不明人士放話，甚至威脅家人，痛批「這真的是太過分了，這社會還有公理正義嗎？」

「Lin bay好油」林裕紘22日晚間10點在臉書表示，他成立粉絲團評論政府，過往就收到許多批評跟抹黑，如今甚至收到了對他的妻子、家人及住所的安全威脅，讓他猶豫是否該繼續下去，「我很想繼續勇敢，但我是一個丈夫、也是一個父親，我不應該讓我的家人陷入危險之中」。

對此，羅旺哲昨在臉書發文表示，他才跟林裕紘一起上節目，繼續追進口蛋爭議，沒想到晚間傳出他被不明人士放話，甚至威脅家人，痛批「這真的是太過分了，這社會還有公理正義嗎？」

羅旺哲質疑，台灣社會是病了嗎？還是說因為政治立場，連全民的食安都可以不顧？今天林裕紘揭開的，是民進黨進口爭議的核心問題，但居然身家都被不明人士威脅，難道現在真的是黑道治國嗎？直言「太讓人氣憤且失望了！」

農業部代理部長陳駿季今（23日）受訪時回應，他不知道訊息何來，但農業部是政府單位，相關施政作為可接受社會大眾公評，有誤解的地方就儘量澄清。同時他也強調，農業部絕對不會因為外界媒體對專案進口的質疑的批評，即使有不當批評，也不會、也沒有能力讓他粉專關閉。