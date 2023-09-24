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百年木造「大山火車站」遭撞！駕駛下車拍照手剎車沒拉好

▲▼自小客車滑行衝撞台鐵大山火車站，木造古蹟站體樑柱受損。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲自小客車滑行衝撞台鐵大山火車站，木造古蹟站體樑柱受損。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮的大山火車站是有百年歷史的木造火車站，多年前曾因反賄選紅布條「買票有罪」而爆紅，也是台鐵重要的歷史建築，不料昨(22日)中午遭到自小客超撞擊，造成站體受損，所幸無人員受傷，車主也與站方達協協議，同意負責車站毀損修護費用。

這起意外發生於昨天中午12點左右，一名70歲的徐姓遊客將自小客車停在大山火車站前下車拍照，疑似未拉妥手剎車，車輛向前滑行，車主阻擋不及，車輛撞倒站前不銹鋼檔桿後直接衝撞站體，木製站體有部分毀損。

大山車站為日式木造老車站，位於苗栗縣後龍鎮，是鐵道迷口中的海線五寶之一，1922年(日據時期大正11年)車站正式啟用，2005年6月10日由苗栗縣政府公告登錄為歷史建築，建築外觀及內部機能空間運用，呈現當時社會歷史背景所塑造出的空間文化氣息，是台灣少數存留之和洋風半木構造式樣的車站建築，是日據時期鐵路小站的典型。

據了解，大山火車站並非首次遭到車輛撞，2019年12月23日，發生小貨車駕駛酒駕衝入該站中，造成大廳及候車室半數損毀，台鐵已花近百萬元預算，目前還在作站體的緊急加固及支撐，尚未完全修護，昨天又遭汽車撞擊，肇事駕駛承諾會負責新增損壞部分費用。

▲▼自小客車滑行衝撞台鐵大山火車站，木造古蹟站體樑柱受損。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼自小客車滑行衝撞台鐵大山火車站，木造古蹟站體樑柱受損。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼自小客車滑行衝撞台鐵大山火車站，木造古蹟站體樑柱受損。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼自小客車滑行衝撞台鐵大山火車站，木造古蹟站體樑柱受損。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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