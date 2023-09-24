雞蛋風波恐衝擊選情？　學者分析陳建仁不只道歉還要做2配套

▲行政院長陳建仁。（資料照／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長陳建仁22日到立法院進行專案報告，並針對進口雞蛋爭議道歉，不過，根據台灣民意基金會日前公布最新民調，有高達5成7民眾表示不滿意時任農業部長陳吉仲處理缺蛋危機的整體表現，是否將衝擊2024選情備受關注。文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，負責任的道歉，一定要搭配懲處，同時研擬具體可行的防堵方案，民眾買單、危機緩解的機會才會高。

據台灣民意基金會民調結果顯示，當被詢問，「農業部長陳吉仲最近請辭下台，一般說來，您對他近期處理缺蛋危機的整體表現，滿不滿意？」結果發現，4.3%表示非常滿意、16.3%還算滿意、25.7%不太滿意、31%一點也不滿意、17.5%沒意見、5.2%不知道、拒答；換句話說，2成1基本上滿意陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，5成7不滿意。

鈕則勳說，陳建仁雖然為雞蛋風暴道歉，但是要產生實質效果及穏住賴選情，一定要讓民眾覺得這個是有負責任的道歉。就懲處來說，食藥署開罰標示不實的廠商，其實為德不卒！畢竟在野黨與坊間針對雞蛋風暴的質疑未必只是空穴來風，陳建仁應該成立一個跨部會的專案小組，來細部調查這個風暴的前後背景脈絡，若真的有違法或失職的官員，不只應該進行懲處，甚至要主動移送檢調，才能讓外界看到行政部門處理這個事件的企圖心。

鈕則勳進一步表示，更重要的是，現在就應該研擬相關的防堵方案，探討如何避免類似事件再次發生，應有整盤戰略的規劃，而不只是頭痛醫頭、腳痛醫腳的急救章戰術操作！

如果能夠做到前述這兩個配套，才是負責任的道歉，政府要解決雞蛋危機，真的還得要加很多把勁。