明揚惡火「受傷人數增至107人」！怪手徹夜開挖搜尋失聯3員工

記者閔文昱／綜合報導

屏東科技園區22日發生恐怖爆炸事故，火勢持續約28小時後，殘火已於23日晚間將近10點時撲滅，先前傳出共造成7人死亡（包含4名消防員）、98人輕重傷，但根據衛生福利部緊急醫療管理系統最新資訊，受傷人數已增至107人，包含10消防、1義消及96民眾，另外目前仍有3人失聯，搜救已出動怪手，將徹夜搜救到早上。

這起火警發生在22日傍晚5點左右，屏東科技園區的明揚國際公司廠房發生爆炸、坍塌，4名消防員因此不幸殉職，消防人員經過28小時搶救，才終於在23日晚間10點左右成功撲滅這場惡火。根據衛生福利部緊急醫療管理系統資訊，此事故共造成7人死亡（包含4名消防員），受傷107人(10消防、1義消、96民眾)，尚有員工3人失聯持續搜救中。

▲搜救單位持續搜尋3名失聯員工。（圖／記者湯興漢攝，下同）

屏東縣政府消防局23日晚間8點恢復常時3級開設，而高雄市政府消防局則是在晚間8點20分支援勤務結束，返回駐地待命。屏東縣消防局第一大隊大隊長陳奕表示，目前仍有3名員工失聯，3人均是同部門成員，儘管有派人前往2樓搜索，但至今都沒有任何發現，懷疑失聯者可能被坍塌物壓住。

目前救援單位已動用怪手開挖。陳奕指出，會一直徹夜搜救到早上，1樓部分一旦搜索完畢，就會針對2樓加強搜索，也會排除現場剩餘的化學物質及清理坍塌部分。