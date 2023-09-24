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閃燃前兆「天使之舞」美麗卻致命！唯一應對方式就是快逃

▲▼屏東科技園區火勢延燒到二廠，救難人員全面撤退。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者吳世龍攝）

▲屏東科技園區22日燃起恐怖大火，造成4名消防人員殉職、上百人傷亡。（圖／記者吳世龍攝）

記者柯振中／綜合報導

明揚國際公司惡火造成7死107傷3失聯悲劇，其中有4名消防員葬身火窟、不幸殉職，因此火警發生時的各種徵兆又被翻出來討論。其中在閃燃發生以前，會出現名為「天使之舞」的徵兆，這種情況看起來絢麗，卻又十分致命，除了消防員使用器具來點放壓制以外，就只有撤離這項選擇，如果不迅速逃出，後果將十分嚴重。

台劇《火神的眼淚》2年前推出以後，引起了廣泛討論，後來也掀起了檢討消防人員工作環境的聲浪。對於這部戲劇當中出現的各種火場現象，YouTuber「消防Chiu桑」也有特地做成影片分析。

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在影片的開頭，Chiu桑先是列出了燃燒4要素，分別為可燃物、氧氣、熱能以及連鎖反應，若是缺少了其中一項，就會無法燃燒。

而在《火神的眼淚》當中，時常出現天花板著火的現象，Chiu桑對此解釋，是因為室內火勢逐漸擴大，導致燃燒時產生的可燃氣體、不完全燃燒的可燃物（煙）上升到天花板，就會開始水平擴散，若是煙層溫度夠高，就會先燒起來，出現「滾燃」的現象，這種現象又稱為「天使之舞」。

▼過去曾有許多專業人士解釋，火警發生以後，現場的濃煙升到天花板，就會開始水平擴散，溫度夠高則會起火，這種現象又稱為「天使之舞」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼科技廠又爆炸,屏東科技園區,。（圖／記者吳奕靖翻攝、記者吳世龍攝）

「天使之舞」是閃燃的前兆，如果沒有適當降溫，或是做其他處置，煙層就會夾帶高熱、開始向下擴散，天使之舞會被濃煙覆蓋，表面上看不見火焰，實際上卻還在燃燒。

而煙層與無煙處的交界處稱為「中性帶」，煙層向下擴散時，中性帶也會隨之下降，最後沉到地板，包覆住室內所有物品，如果達到發火溫度，室內所有物品就會同時起火，這就是「閃燃」的現象。

Chiu桑也解釋，所謂的「閃燃」並不會產生衝擊波，而是瞬間的火焰席捲一切，沒被燒到的地方也會開始燃燒，陷入一片火海。

根據《三立新聞網》報導，補教業化學教師耿立表示，若是發生了閃燃的現象，就算是消防員身上擁有精良的裝備、經過專業的訓練，逃生也都十分困難。

▲▼屏東科技廠又爆炸。（圖／記者吳世龍攝）

▲專業人士解釋，看見「天使之舞」以後，除了消防員使用渦輪式瞄子進行點放式降溫、壓制，唯一的選擇就是立即撤離。（圖／記者吳世龍攝）

此外，高雄市消防局新興消防分隊分隊長柯博仁曾介紹，天使之舞大概就是煙與火流一起滾動，從火場裡滾動出來，雖然看起來絢麗，卻是十分致命。

柯博仁當時也說，看到了天使之舞這種前兆，除了使用渦輪式瞄子進行點放式降溫、壓制以外，唯一的選擇就是撤離，因為一旦出現閃燃，就算消防員身上裝備再多，也將難以抵擋。

而消防粉專「阿任的想像天地」也曾討論過閃燃的話題，閃燃若是發生後，會形成驚人的恐怖高溫，且甚至1、2秒內就會全場起火，就算是身穿專業的消防設備，也難以抵擋高溫，幾乎不可能生存，迅速逃離才能把握唯一的求生機會。

Chiu桑也繼續介紹，火災的現象當中，還有一種「復燃」（Backdraft）的現象，過去這種現象也會翻譯成「爆燃」，不過現在為了做出區隔，因此現在專以復燃稱呼。

▲▼屏東科技廠又爆炸。（圖／記者吳世龍攝）

▲Chiu桑曾解釋過，打開門以後火焰衝出的現象並非「閃燃」，而是「復燃」。（圖／記者吳世龍攝）

至於復燃的現象為何？Chiu桑解釋，密閉空間發生火災時，因為燒到室內沒有氧氣，火勢逐漸熄滅，但溫度仍舊相當高，有些物質會被分解成可燃物，因為缺少氧氣，燃燒4要素缺一，無法形成連鎖反應。

不過，當門打開以後，外面的空氣流入，與裡面的可燃物混合，加速燃燒的程度，燃料會因此被點燃、形成復燃的現象，產生大量的火與煙向外燒出，而也有許多不清楚定義的人，將這種現象誤認為「閃燃」。

至於「爆燃」與復燃的原理相同，不過可以歸類在「爆炸」當中，因為放熱反應快速從燃燒的源頭擴散，速度低於音速，並且產生衝擊波，又可以將「爆燃」當成「爆炸速度」以及「衝擊波」大於復燃的現象。

如果發生了這種情況，且爆炸速度大於音速，這種情況就叫做「爆轟」，而爆轟所產生的衝擊波壓力、爆炸速度都大於爆燃、復燃。

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