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社會 社會焦點 保障人權

4勇消葬身明揚火場！周春米默哀致意「將協助入祀忠烈祠」

記者閔文昱／綜合報導 

屏東科技園區22日發生恐怖爆炸事故，造成7人死亡（包含4名消防員）、98人輕重傷，目前仍有3人失聯。屏東縣長周春米晚間證實，傍晚已經尋獲第4位罹難勇消，後續將協助殉職消防弟兄家屬處理後事，並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。

屏東科技園區的明揚國際公司廠房22日起火燃燒，屏東縣消防局接獲通報，立即派員前往現場，其中殉職的鍾吉垣為第一批到場救援的消防員，沒想到一進入就發生爆炸，與他同行的另外2名殉職消防員也跟著失聯。

▲明揚公司火警 。（圖／資料照）

▲明揚大火至今已造成7人罹難，其中包含4名殉職的消防人員。（圖／資料照）

23日凌晨間，搜救人員工作繼續進行，找到了3具遺體，認定3失聯的3名消防員都已殉職。屏東縣長周春米指出，23日凌晨確實有找到3具遺體，不過其中一具較不完整，現在找到的則是消防員身上的裝備，附近也有完整的遺體，目前已經送往醫院鑑定，也已經確定了4人全數殉職。

此次明揚的惡火一共奪走了4名消防員的性命，4名英勇殉職的消防員分別為賴姓消防員、鍾姓消防員、施姓消防員以及陳姓消防員。周春米23日晚間主持「0922火災爆炸」災害應變中心跨局處會議時，先是帶領縣府團隊默哀致意，並指出後續將全力協助殉職消防弟兄家屬處理後事，並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。

▲屏東縣長周春米帶領縣府團隊默哀致意。（圖／翻攝自Facebook／周春米）

▲屏東縣長周春米帶領縣府團隊默哀致意。（圖／翻攝自Facebook／周春米）

至於另外3名在爆炸中失聯的明揚員工，周春米強調，現場高溫且不時傳出爆炸聲，搜救相當不易，必須待降溫才能進一步搜救，縣府目前已出動10多輛大小怪手機具加快搶救作業，失聯者可能兇多吉少，但仍希望找到遺體給家屬交代。

周春米指示，除全力救災、全力搜救外，也務必盡速調查及公佈致災原因，給死者、傷者、家屬及社會大眾一個完整交待，另外也設立罹難勇消治喪委員會，全力協助治喪事宜；社會處、勞青處也在每個醫院設置慰問陪伴平台、法律諮詢服務。

▲▼明揚大火現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲救災現場。（圖／記者湯興漢攝，下同）

周春米承諾，社會處、人事處提儘速致贈傷者、罹難者慰問金，而火災傷者就醫健保自付額等自費費用，也將由縣府全數負擔；目前縣府與經濟部科技產業園區屏東管理處已成立聯合善後平台，後續賠償、補償、醫療等，將給予全面協助；目前周邊氣品質監測顯示沒有異常，但請環保局仍持續監控，縣府也已成立3項捐款管道供民眾捐款，「屏東縣政府絕對會傾全力做好後續工作！」

▲▼明揚大火現場。（圖／記者湯興漢攝）

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