台中綠美圖驚傳墜樓！網傳「移工逃查緝」釀悲劇　移民署說明了

記者邱中岳、閔文昱／台中報導

台中指標性建設「綠美圖」22日傍晚驚傳，36歲越南籍秦姓移工疑因心情不佳，從6樓處墜落，送醫不治，警方目前初步排除他殺，將報請檢察官及法醫相驗釐清。不過，消息一出，網路上隨即流傳一段墜樓影片，並指該移工是為躲避查緝才會墜樓身亡。對此，移民署嚴正澄清，網路流傳影片為不實訊息，勿再以訛傳訛。

▲台中綠美圖驚傳移工墜樓。（圖／資料照）

據了解，秦姓移工22日下午收工後就脫隊消失，其他工地人員清點人數時發現少了1人，趕緊四處尋找，最終在綠美圖工地6樓的鷹架上發現秦男。起初同事們打算將他帶下樓，不料秦男卻突然掙脫，並從高處墜落，送醫急救後宣告不治。

消息一出，網路上隨即流傳一段疑似秦男墜樓影片，拍攝者不斷大喊「不要抓他」、「讓他自己下來」，但畫面中男子還是一躍而下，現場驚呼聲不斷。發文者則指出，疑似是移民署在抓逃逸疑工，才會引發悲劇。

對此，移民署23日晚間澄清，網路爆料越南籍移工因躲避查緝墜樓身亡，經查為不實訊息，近期並未派員至台中綠美圖工地執行查緝勤務，另據工地業者表示，該合法移工為輕生，非因查緝造成，目前已由警方報請檢察官相驗，以釐清死亡原因，移民署將配合提供必要之協助。

移民署嚴正駁斥，網路流傳影片為不實訊息，勿再以訛傳訛。另強調移民署執行查緝勤務皆會重視同仁及移工安全，同時呼籲移工朋友珍惜生命，移民署外來人士在台生活諮詢服務「1990馬上幫您」熱線提供多語服務，協助外來人口一起解決問題。