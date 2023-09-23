38歲消防員剛過生日隔天殉職！同梯鼻酸：約好一起工作到退休

記者柯振中／綜合報導

屏東科技園區爆炸惡火造成7死98傷3失聯，其中包含4名殉職的英勇消防員。38歲的消防員鍾吉垣21日才剛過完生日，沒想到22日出勤就發生意外、命喪火窟，同期畢業的張姓友人聽聞後也相當不捨，當初畢業的時候，還約好「一起工作到退休」，如今卻有許多人離開，話語之間充滿鼻酸。

屏東科技園區的明揚國際公司廠房22日起火燃燒，屏東縣消防局接獲通報，立即派員前往現場，其中殉職的鍾吉垣為第一批到場救援的消防員，沒想到一進入就發生爆炸，與他同行的另外2名殉職消防員也跟著失聯。

爆炸發生後，搜救工作密切進行，無奈現場火勢持續，直到22日深夜又再度發生爆炸、全面燃燒，甚至延燒到二廠，搜救人員只能擴大封鎖線，暫時停止救援工作。

▼明揚大火現場的搜救工作仍在持續當中。（圖／記者湯興漢攝）



直到23日凌晨，鍾吉垣的遺體才被尋獲，但因為遭到惡火吞噬，只能透過DNA鑑定來比對身分。鍾吉垣從高中畢業後，就決定追隨消防員舅舅報考消防，畢業後投入救災工作至今，21日才剛過完生日，沒想到22日出勤就發生意外。

根據《東森新聞》報導，跟鍾吉垣同一年畢業的張姓消防員得知消息，悲痛出面回應，雖然與鍾並非同班同學，但有一起受過訓，當初大家畢業時，還約好要「一起工作到退休」，沒想到這幾年卻有很多人離開。此外，與鍾吉垣、張姓消防員一起畢業的還有殉職的施姓消防員，接連的噩耗令人感到痛心。