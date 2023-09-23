樂天女孩敬師公益單曲MV前進世新　攜手世新啦啦隊幫老師加油

▲ 擁有13座冠軍的世新大學啦啦隊與樂天女孩若潼（左上層）、紫庭（右上層）交流啦啦隊精神。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

這個節日沒有放假，但一定讓人放不下！9月28日教師節即將來到，為了喚起大家尊師重道的良好美德，世新大學與世新啦啦隊大力響應，今年由關懷台灣文教基金會發起的公益單曲〈謝謝老師〉MV拍攝。世新大學校長陳清河表示，透過各種活動與形式關懷社會、讓下一代受到很好的教育，就是世新的辦學目的，期待在教師節這麼有意義的日子，引發大家的注意、參與、共鳴，一起讓台灣的環境更好更友善。

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▲ 世新大學校長陳清河響應支持公益單曲MV拍攝，也為大家加油打氣。

這次關懷台灣文教基金會邀請樂天女孩林襄、壯壯、張雅涵、菲菲、若潼、紫庭、嗄琳，以及敬師活動發起人李濤、創作歌手田亞霍一同詮釋2023年〈謝謝老師〉啦啦隊版，MV拍攝獲得世新大學支持，主場景來到世新大學體育館，也和全國唯一在大專校院啦啦隊錦標賽奪下13座冠軍的世新大學啦啦隊合作演出。MV導演呂學誠分享，當初想到以競技啦啦隊搭配樂天女孩為全台的老師應援，就直接想找「第一名」的世新大學啦啦隊，「他們是有名的冠軍隊伍，兩者結合或許會有精彩火花。」

MV中，人氣女孩林襄站在C位，率領大家示範動作，讓整首歌充滿了青春活力，而難得與高人氣名人合作，世新大學啦啦隊隊員們都認為是很特別的經驗，覺得過程非常歡樂，不像比賽時要做到許多高強度的技巧。世新大學啦啦隊總教練李敏玲指出，這次與MV導演、樂天女孩啦啦隊指導老師合作，將「立正、起立、敬禮、謝謝老師」，大家從小到大常常在課堂中會講的幾句話與動作，融合在非常清新、可愛的曲目裡，搭配啦啦隊的精神、口號以及技巧，期待讓偏鄉、都市，甚至全世界所有的老師，都能感受到充滿心意的感謝與關懷。

▲ 關懷台灣文教基金會董事長李濤（左四）今年邀請樂天女孩林襄（左五）、創作歌手田亞霍（右四）等人獻唱。

「謝謝老師。一句簡單的問候，溫暖多少長年辛苦的老師。」關懷台灣文教基金會董事長李濤分享，他們每年都會邀請不同的歌手、藝人來獻唱，並製作不同版本的MV，「今年我們特別請了大家最歡迎的啦啦隊來謝謝老師，同時也受到了世新大學和很有名的啦啦隊熱烈協助，相信這一次老師們會感覺更溫馨，老師加油！」主要關注於偏鄉教育公益活動的關懷台灣文教基金會，長期資助偏鄉學校進行多元課業輔導計畫，也讓大眾更加了解偏鄉服務教師的辛苦；此次攜手世新大學，也期待有更多人一起行動轉發〈謝謝老師〉歌曲，共同創造出一個有溫度又充滿活力的教師節。

※關懷台灣文教基金會－樂天女孩來了！【謝謝老師２０２３啦啦隊版】分享連結：https://youtu.be/S4129KYDi2g?si=Cs3UkCNxz-g7C933

▲ 世新大學啦啦隊與樂天女孩、敬師活動發起人李濤、創作歌手田亞霍合作拍攝公益MV。