iPhone 15 Pro跌落測試　損壞程度比前代大！因為用了這材質

▲iPhone 15 Pro跌落測試結果不如iPhone 14 Pro。（圖／翻攝自AppleTrack）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果iPhone 15昨（22）日正式開賣，許多果粉已經取得新機，多部開鄉影片也曝光，科技網站AppleTrack則針對iPhone 15 Pro、iPhone 14 Pro進行「跌落測試」，發現從高處跌落後，前者出現的損壞程度較大。

根據AppleTrack測試內容，採用鈦合金邊框的iPhone 15 Pro在耐用性方面，表現似乎不如上一代的iPhone 14 Pro，在經過從低到高的14次跌落測試之後，iPhone 14 Pro直到最後僅有小部分損壞，而iPhone 15 Pro的玻璃在測試進行到一半時開始破碎。（測試高度並未標準，目測為50公分至3公尺）。

首先iPhone 15 Pro在邊角處出現了蜘蛛網裂縫，之後連續地跌落對iPhone 15 Pro正面螢幕和玻璃背板造成越來越大的損壞，最後iPhone 15 Pro顯示螢幕的下半部分完全失效（僅顯示白色像素），後置鏡頭模塊與機殼完全分離。

▲iPhone 15 Pro損壞情形。（圖／翻攝自AppleTrack）



另家科技網站9to5mac則分析道，因為iPhone 14 Pro採用不鏽鋼+直角邊框設計，能吸收大部分衝擊，而採用弧形過度的iPhone 15 Pro在跌落過程中可能會導致衝擊擴散到前後玻璃中，帶來蜘蛛網般的裂縫。

另個原因是，不鏽鋼的材料特性可以在多數情況下充當減震器，在應變下彎曲，減少外界衝擊，而鈦金屬材料硬度相對較高，也就是說發生任何衝擊都必須分散到設備的其他區域。

▼iPhone 15系列開賣。（圖／記者李毓康攝）

