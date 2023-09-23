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後悔換iPhone 15 Pro了！他曝「2原因」喊失望：越看越像水泥灰

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人昨天都已經拿到熱騰騰的新手機，不過卻有網友直言，他後悔買iPhone 15 Pro了，因為他稍微用一下就很燙，且續航力也不如他預期，不知道是他真買到機王，還是自己太龜毛。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在Dcard上，以「後悔換iPhone 15 Pro」為標題發文，提到他之前是使用iPhone 11，因為看準新機採USB-C，所以很快就先預購了。他買的是256GB、原鈦色的iPhone 15 Pro，怎料昨天一早取貨完，不過使用了5、6小時，便感到相當失望。

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原PO進一步提到，他的iPhone 15 Pro才用一下就覺得很燙，再來是續航力，4個小時掉了55%，感覺和電池健康度72%的iPhone 11差不多。除了使用體驗不好，他也覺得原色鈦金屬越看越像水泥灰，他是買到機王呢？還是新手機本來就這樣？又或是他自己太龜毛？

▲iPhone 15上手體驗。（圖／記者陳俐穎攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「新手機因為要設定的關係，發熱是正常的」、「沒事啦，再用一個禮拜看看，我也是11換15 Pro」、「不意外啊，蘋果越來越爛了，還要找一堆方法讓它散熱」、「就是水泥灰啊，只是換個名稱而已」、「這代還是很爛啊，發熱、功耗都很差，不懂一堆人在自嗨什麼」。

還有網友表示，「感覺是機王，我的完全不燙，白色Pro Max，我之前用的14 Pro才是永遠呈現暖暖包狀態」。另也有網友則覺得新機還不錯，「一開始會有點熱屬正常現象，回家之後手機休息一下就好很多了請放心，11跳15躍進很有感，相機、螢幕、音質差很多，目前使用上還蠻喜歡的」。

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