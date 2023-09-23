　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

疑老闆勸酒釀禍！　陸男「10分鐘狂灌1公斤白酒」中毒亡

▲▼喝酒,聚會。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子與同事拼酒後身亡。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林郁婷／綜合報導

深圳一名男子參加公司聚餐時，疑似遭老闆勸酒，10分鐘內喝下近一公斤的52度白酒，最後酒精中毒身亡，目前警方已經介入調查。根據在場其他員工爆料，當時老闆以贏了轉帳2萬元為誘餌，要求男子和同事拼酒，每個人都一杯接一杯地喝，直到男子認輸才結束。

據《南方都市報》報導，張姓男子任職於深圳市一間文化藝術公司，上個月15日晚上和老闆及同事聚餐，期間疑似因飲酒過量倒地昏迷，送醫後經醫生初步診斷為「極嚴重的酒精中毒、吸入性肺炎、窒息、呼吸及心跳驟停」。

▲▼男子酒精中毒身亡。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲男子被診斷為酒精中毒。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

張男經過多次搶救仍不幸身亡，死因是「符合急性酒精中毒，合併胃內容物逆流誤吸入呼吸道，伴隨繼發多重器官感染，致全身多重器官功能衰竭死亡」。

張男的哥哥表示，事發後弟弟的同事幫忙聯繫家屬，也有描述事件發生的過程，「弟弟在家其實酒量一般，但他在本身已經喝了酒的前提下還被起哄勸酒」，自己曾到餐廳調取監視器，但是包廂沒有裝設監視器。

張男的哥哥從多位同事那裡得知，當時勸酒的主要是老闆楊姓男子，一開始說5000元（人民幣，下同，約新台幣2.2萬元），但沒人響應，後來加碼到一萬元（約新台幣4.4萬元），最後又承諾贏的話可以拿到2萬元（約新台幣8.8萬元），於是張男開始與幾位同事拼酒，其中還包含楊男的司機，一群人喝完1公斤白酒。

▲▼男子酒精中毒身亡。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲公司群組聊天紀錄。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

張男的哥哥拿到公司群組的聊天紀錄，當晚贏的人曬出收到2222元（約新台幣9779元）的轉帳截圖，從開始拼酒到有人曬出截圖，短短10分鐘內張男就喝了許多白酒，最後支撐不住倒地。

張男死後第二天公司負責人在群組宣布，「由於昨天聚餐事件導致目前出現了一些不可控因素，公司今天起正式解散，目前公司正在積極處理昨天發生的突發事件」。

▲▼男子酒精中毒身亡。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲男子死後隔天公司解散。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

張男同事透露，張男性格好，工作能力也很出色，看到同事遇到困難都會主動幫忙，「打過交道的客戶和同事都很認可他」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望
大牙出庭後首現身　親曝喜訊
美F-35戰機離奇墜毀！每架耗掉納稅人55億　國會一查：僅5
快訊／侯友宜捐20萬元！　籲降半旗致敬殉職打火弟兄
和未婚夫散步　印度22歲準新娘「遭5男集體性侵丟包」
徐新洋Soa婚宴花300萬！　徐乃麟大方喊禮金全給兒子
快訊／屏東廠爆炸百人傷亡　明安、明揚明下午3點重訊記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

疑老闆勸酒釀禍！　陸男「10分鐘狂灌1公斤白酒」中毒亡

亞運開幕式流程出爐　聖火21時28分點燃...電子煙火透過螢幕才可見

陸小4童逼同學舔下體　性侵凌辱近2年「還撂人一起上」

中國學者：地方赤字因抗疫大增17億元　中央應發特別國債補缺口

香港截獲1100公斤走私龍蝦　疑與中國禁日本水產品有關

習近平亞運開幕歡迎宴會致詞　多國政要及奧會、亞奧會要員出席

模特拍照「踩祠堂八仙桌」惹怒潮汕人　主辦單位急發千字文滅火

任正非批評「不學英文」　直言「在世界上沒法就業！」

香港亞運代表團吉祥物「黃獅」被消失！　諧音「黃絲」遭投訴雪藏

重慶前首富退休後住養老院　首現身：不是孤老院，生活很舒心

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

玩具火車穿越模型城市　「進擊の巨貓」一掌拍翻

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

疑老闆勸酒釀禍！　陸男「10分鐘狂灌1公斤白酒」中毒亡

亞運開幕式流程出爐　聖火21時28分點燃...電子煙火透過螢幕才可見

陸小4童逼同學舔下體　性侵凌辱近2年「還撂人一起上」

中國學者：地方赤字因抗疫大增17億元　中央應發特別國債補缺口

香港截獲1100公斤走私龍蝦　疑與中國禁日本水產品有關

習近平亞運開幕歡迎宴會致詞　多國政要及奧會、亞奧會要員出席

模特拍照「踩祠堂八仙桌」惹怒潮汕人　主辦單位急發千字文滅火

任正非批評「不學英文」　直言「在世界上沒法就業！」

香港亞運代表團吉祥物「黃獅」被消失！　諧音「黃絲」遭投訴雪藏

重慶前首富退休後住養老院　首現身：不是孤老院，生活很舒心

旅外夢想暫放心中　廖健富：穩定出賽最幸福

大邱一日行程攻略！必去前山觀景台、咖啡一條街　再吃爆漿紅豆麵包

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

衝突後首批物資進入納卡　亞美尼亞曝：尚未與亞塞拜然達成協議

開箱亞運新聞中心竟有深睡區！按摩椅最熱門　旗袍美女泡茶吸睛

大牙出庭後首現身自爆喜訊！熊熊等明年二月卸貨

台灣精品首度踏足VRChat　展現虛擬遊樂園魅力

畜產會拒絕提供進口蛋流向！北市府決定開罰　最高可處300萬

台南某專科「65元學餐」曝！孩子狂怨難吃...網傻眼：狗罐頭？

富邦人壽、悍將攜手響應減塑　科技幫手「無人機」開球

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

大學畢業沒工作　他「改成高中學歷」秒收面試邀請

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

女大生蹭陌生人喜酒　只包440元被罵上熱搜

任正非批評不學英文　直言「沒法就業」

陸小四童逼同學舔下體　霸凌兩年還性侵

模特「踩祠堂桌」惹怒潮汕人　主辦方發文滅火

保全被打巴掌　反擊「掐後頸往地上摔」

2歲男童「這1舉動」判賠48萬　父母臉綠了

淡水河水注湘江　湘台會成果豐碩

重慶前首富退休後住養老院 首現身：不是孤老院，生活很舒心

微信哭哭！　杭州亞運只用支付寶

國防部首提「監控福建」　陸專家：威脅有限

更多熱門

相關新聞

模特「踩祠堂桌」惹怒潮汕人　主辦方發文滅火

模特「踩祠堂桌」惹怒潮汕人　主辦方發文滅火

廣東深圳一間時尚公司要求模特，踩在潮汕祠堂的八仙桌上拍照，照片一出立刻引來潮汕網友的批評，八仙桌不能坐也不能踩，這是褻瀆神明和祖先行為，「請不要把無知當時尚」，不僅冒犯潮汕人，也冒犯了整個潮汕文化。對此，主辦單位緊急發出道歉聲明，表示已經刪除所有發布的照片，會進行反省。

預製菜廚房「發霉布滿青苔」　家長親送餐

預製菜廚房「發霉布滿青苔」　家長親送餐

燒烤店五花肉流出「詭異粉色液體」

燒烤店五花肉流出「詭異粉色液體」

男討24萬聘金遭拒　拿菜刀砍前妻

男討24萬聘金遭拒　拿菜刀砍前妻

香港想救夜經濟　深圳卻吸港人北上消費

香港想救夜經濟　深圳卻吸港人北上消費

關鍵字：

深圳公司聚餐勸酒酒精中毒

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

第一視角還原過程：用乾粉滅火前就爆炸

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

衝回火場「叫大家快逃」！明揚經理葬身火窟

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面