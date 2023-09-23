疑老闆勸酒釀禍！　陸男「10分鐘狂灌1公斤白酒」中毒亡

▲男子與同事拼酒後身亡。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者林郁婷／綜合報導

深圳一名男子參加公司聚餐時，疑似遭老闆勸酒，10分鐘內喝下近一公斤的52度白酒，最後酒精中毒身亡，目前警方已經介入調查。根據在場其他員工爆料，當時老闆以贏了轉帳2萬元為誘餌，要求男子和同事拼酒，每個人都一杯接一杯地喝，直到男子認輸才結束。

據《南方都市報》報導，張姓男子任職於深圳市一間文化藝術公司，上個月15日晚上和老闆及同事聚餐，期間疑似因飲酒過量倒地昏迷，送醫後經醫生初步診斷為「極嚴重的酒精中毒、吸入性肺炎、窒息、呼吸及心跳驟停」。

▲男子被診斷為酒精中毒。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



張男經過多次搶救仍不幸身亡，死因是「符合急性酒精中毒，合併胃內容物逆流誤吸入呼吸道，伴隨繼發多重器官感染，致全身多重器官功能衰竭死亡」。

張男的哥哥表示，事發後弟弟的同事幫忙聯繫家屬，也有描述事件發生的過程，「弟弟在家其實酒量一般，但他在本身已經喝了酒的前提下還被起哄勸酒」，自己曾到餐廳調取監視器，但是包廂沒有裝設監視器。

張男的哥哥從多位同事那裡得知，當時勸酒的主要是老闆楊姓男子，一開始說5000元（人民幣，下同，約新台幣2.2萬元），但沒人響應，後來加碼到一萬元（約新台幣4.4萬元），最後又承諾贏的話可以拿到2萬元（約新台幣8.8萬元），於是張男開始與幾位同事拼酒，其中還包含楊男的司機，一群人喝完1公斤白酒。

▲公司群組聊天紀錄。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



張男的哥哥拿到公司群組的聊天紀錄，當晚贏的人曬出收到2222元（約新台幣9779元）的轉帳截圖，從開始拼酒到有人曬出截圖，短短10分鐘內張男就喝了許多白酒，最後支撐不住倒地。

張男死後第二天公司負責人在群組宣布，「由於昨天聚餐事件導致目前出現了一些不可控因素，公司今天起正式解散，目前公司正在積極處理昨天發生的突發事件」。

▲男子死後隔天公司解散。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



張男同事透露，張男性格好，工作能力也很出色，看到同事遇到困難都會主動幫忙，「打過交道的客戶和同事都很認可他」。

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