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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男離婚討24萬聘金遭拒　追到工作地「拿菜刀怒砍前妻」

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲男子離婚後想拿回聘金遭拒，怒砍死前妻。（圖／ETtoday資料照）

記者林郁婷／綜合報導

廣東深圳一名男子與妻子離婚後，要求退回聘金55000元（人民幣，下同，約新台幣24萬元），遭到女方家人拒絕，一氣之下追到前妻的工作地，拿剛買的菜刀架在她脖子上，隨後朝臉和頭部砍去，接著又繼續施暴，造成她最後因傷勢過重，搶救無效身亡。

據《澎湃新聞》報導，阿今（化名）和小敏（化名）在家鄉工作時認識，很快墜入愛河，為了和小敏在一起，阿今給了小敏父母55000元聘金，但因為小敏當時年僅19歲，還無法進登記結婚，因此兩人只辦了簡單的婚禮便開始新婚生活。

甜蜜的日子沒過多久，阿今和小敏就因觀念不合經常吵架，最後受不了只好分手，半個月後小敏和母親到深圳工作，阿今知道後重新連繫她，並提出復合或是退還聘金，然而小敏家人都不同意，因此阿今找到了小敏工作的餐廳。

兩人坐下來聊天後，阿今原以為復合有望，沒想到當晚就接到小敏母親朋友的電話，要他別再糾纏小敏，就連小敏也把他拉黑，讓他相當憤怒，隔天他到超市買了一把菜刀和磨刀石，裝在黑色包包裡，準備去找小敏談判。

阿今原本腦中想的是，「如果小敏不同意，我就拿菜刀劃爛她的臉」，於是下午4點多到小敏工作的餐廳，談了半個小時始終沒有達成共識，而這時小敏準備要上班了，阿今只好繼續在店裡等待，但是過程中他越想越生氣，就趁周圍的人不注意，起身往小敏走去。

阿今從包裡拿出菜刀架在小敏脖子上，隨後又狠狠砍向她的臉部和頭部，而小敏的尖叫聲引來其他店員，看到阿今後紛紛拿起凳子砸過去，試圖阻止，然而阿今毫不理會繼續施暴，直到最後被警衛用鋼叉控制住，才停止動作。

警方很快趕到現場，將阿今逮捕，事後阿今也透漏，「一開始我只是想著給她點教訓，但是第一刀砍下去之後，我就完全控制不住自己了」。最後小敏因為頭部及身上多處重傷，送醫後搶救無效死亡。檢察機關近日也依故意殺人罪對阿今提起公訴。

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