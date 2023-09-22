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社會 社會焦點 保障人權

她被騙80萬想討回...替詐騙集團潑漆追債　狂撒冥紙畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子因被詐騙集團騙走80萬元想追回，竟然聽從詐騙集團的話，跑到另名婦人家中朝門口潑灑油漆，並且拿著印有婦人個資的海報、冥紙四處撒，女子到案後坦承，為了追回被騙金額才做出脫序行為，被害婦人也表示，自己因為誤信詐騙集團廣告賣帳戶，但帳戶被凍結領不出錢給詐騙集團，所以才會被潑漆。

警方調查，20歲的謝姓女子，因日前被詐騙集團騙走80萬元，為了討回失去的錢，竟然誤信詐騙集團話術，接受對方的指令，拿著印有「全家死光光」、「欠債還錢」字句，以及42歲江姓婦人個資的海報，到江的住所撒冥紙、潑漆討債，警方獲悉後立刻展開追查，並將涉案的謝女逮捕到案說明。

▲▼詐騙集團不爽洗錢帳戶被凍結，竟然讓另名被害人上門潑漆討債，還沿路狂撒冥紙。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團不爽洗錢帳戶被凍結，竟然讓另名被害人上門潑漆討債，還沿路狂撒冥紙。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝女到案後表示，因為騙走80萬，所以和詐騙集團提出協商，詐騙集團表示，江姓女子積欠64萬，要求謝女如果去討債，就可以拿回部分被騙損失，謝女立刻拿著詐騙集團提供的資料作成海報，到江姓婦人位於北市大安區建國南路的住處，除了張貼海報之外還朝大門潑灑油漆。

▲▼詐騙集團不爽洗錢帳戶被凍結，竟然讓另名被害人上門潑漆討債，還沿路狂撒冥紙。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲謝女被騙80萬想要回，但卻被詐騙集團教唆潑漆討債。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼詐騙集團不爽洗錢帳戶被凍結，竟然讓另名被害人上門潑漆討債，還沿路狂撒冥紙。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在地上發現疑似放鞭炮的炮痕、牆上還用紅漆寫下討債大字，追查謝女到案後，謝女坦承犯行，偵訊後依照恐嚇、個資法將謝女移送法辦。

警方深入追查發現，被潑漆的江姓婦人，其實也是遭詐騙集團坑騙的被害人，江在網路上看到求職廣告，將帳戶提供給詐騙集團使用，但因為警示帳戶被凍結，詐騙集團拿不到戶頭裡的64萬元，懷疑是江故意讓戶頭被凍結，才要謝潑漆恐嚇，讓2個被害人互相傷害。

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