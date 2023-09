明揚爆炸！消防專家揪「背後1問題」...喊話老闆：晚上能安心睡？

▲屏東明揚國際昨(22日)晚發生大爆炸,目前已造成4消防員殉職,百人受傷。(圖/CTWANT提供)

圖文/CTWANT

屏東明揚國際科技公司工廠昨(22日)晚上發生爆炸,造成4消防員殉職,百人受傷。消防專家林金宏沉痛喊話,「這些不重視安全,不願事前做好PLAN的企業(工廠)老闆,你晚上真的能安心睡的著覺嗎?」

林金宏在粉專《林金宏的消防天地》表示,屏東爆炸讓他內心非常沉重,睡不著覺,「看到媒體上很多留言,都祈禱大家平安,讓我想起2015年我到香港Fire Asia演講高雄氣爆,結尾時講的一句話:Plan before, better than pray afterward.(事前計劃,勝於事後祈禱),但這麼多年過去了,我們真的做好PLAN了嗎?」

林金宏指出,前幾天對著國內幾十家企業授課,出了一份考題測試基本災害應變知識,大家的自評成績為64分,實際得分則僅有34分,但課後也沒有企業來詢問該如何改善,這就是現在安全管理常見的生態,得過且過,但萬一過不了,就是悲劇。

他認為,這是很沉重的一個問題,很多工廠及企業只有表面重視安全,本質不重視安全,尤其現在大家都在推動ESG,重點都放在節能減碳的E,至於跟安全最有關的G(公司治理),在勞工安全部份還有部分揭露,消防安全則著墨甚少,有些ESG報告跟消防有關的部分幾乎是看不到蹤影。

林金宏直言,消防安全絕對是企業永續經營必須重視的環節,政府在ESG的推動上,是否應該增加一些力道在消防安全上;其實公司漠視安全,因火災造成倒閉,老闆是咎由自取,但可憐的是這些火災往往伴隨著罹難者的家庭破碎,消防同仁付出生命、血淚的代價,實在是非常令人不捨。

林金宏說,更讓人遺憾的是重大人命傷亡的火災發生後,多數企業(工廠)並不會因此倒閉,老闆一樣可以安居樂業,但罹難者家庭卻因此破碎,「這些不重視安全,不願事前做好PLAN的企業(工廠)老闆,你晚上真的能安心睡的著覺嗎?真的衷心期盼,Plan before, better than pray afterward.(事前計劃,勝於事後祈禱),這樣的願景能早日到來。」

