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明揚爆炸！消防專家揪「背後1問題」...喊話老闆：晚上能安心睡？

屏東明揚國際科技公司工廠昨（22日）晚上發生爆炸，造成4消防員殉職，百人受傷。（圖／宋岱融攝）

▲屏東明揚國際昨（22日）晚發生大爆炸，目前已造成4消防員殉職，百人受傷。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

屏東明揚國際科技公司工廠昨（22日）晚上發生爆炸，造成4消防員殉職，百人受傷。消防專家林金宏沉痛喊話，「這些不重視安全，不願事前做好PLAN的企業（工廠）老闆，你晚上真的能安心睡的著覺嗎？」

林金宏在粉專《林金宏的消防天地》表示，屏東爆炸讓他內心非常沉重，睡不著覺，「看到媒體上很多留言，都祈禱大家平安，讓我想起2015年我到香港Fire Asia演講高雄氣爆，結尾時講的一句話：Plan before, better than pray afterward.（事前計劃，勝於事後祈禱），但這麼多年過去了，我們真的做好PLAN了嗎？」

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林金宏指出，前幾天對著國內幾十家企業授課，出了一份考題測試基本災害應變知識，大家的自評成績為64分，實際得分則僅有34分，但課後也沒有企業來詢問該如何改善，這就是現在安全管理常見的生態，得過且過，但萬一過不了，就是悲劇。

他認為，這是很沉重的一個問題，很多工廠及企業只有表面重視安全，本質不重視安全，尤其現在大家都在推動ESG，重點都放在節能減碳的E，至於跟安全最有關的G（公司治理），在勞工安全部份還有部分揭露，消防安全則著墨甚少，有些ESG報告跟消防有關的部分幾乎是看不到蹤影。

林金宏直言，消防安全絕對是企業永續經營必須重視的環節，政府在ESG的推動上，是否應該增加一些力道在消防安全上；其實公司漠視安全，因火災造成倒閉，老闆是咎由自取，但可憐的是這些火災往往伴隨著罹難者的家庭破碎，消防同仁付出生命、血淚的代價，實在是非常令人不捨。

林金宏說，更讓人遺憾的是重大人命傷亡的火災發生後，多數企業（工廠）並不會因此倒閉，老闆一樣可以安居樂業，但罹難者家庭卻因此破碎，「這些不重視安全，不願事前做好PLAN的企業（工廠）老闆，你晚上真的能安心睡的著覺嗎？真的衷心期盼，Plan before, better than pray afterward.（事前計劃，勝於事後祈禱），這樣的願景能早日到來。」

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