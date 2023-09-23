他去過日本列5點嘆「回台灣很失落」！　兩派吵翻：你看得很膚淺

▲網友覺得日本和台灣差很多。（圖／記者蔡玟君攝）



記者朱祖儀／綜合報導

日本是許多台灣人最愛旅遊的國家之一，但一名網友抱怨，從日本回到台灣之後，感覺變得很失望，認為台灣有很多現象，導致整體比不上日本，同時好奇其他人從日本回台灣的心情「有多失落？」文章曝光後掀起兩派論戰，有人認同他的想法，但也有人認為這看法太膚淺。

原PO在Dcard發文指出，去過日本後發現台灣相比差很多，列出5點比較，第一是日本機場有大片落地窗，美學設計完勝台灣的機場；接著台灣的捷運和公車上總有人會大聲講電話，反觀日本大眾運輸根本不可能有人敢講電話；再者交通方面，日本人行道甚至比車道還大，且非常平順寬敞，台灣則是堆滿機車，還有人把人行道當成自家廚房；還有在日本幾乎沒看到有人有刺青。

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最後，他去過日本之後，也覺得繁榮的信義計畫區輸給日本二線城市街景，更別說是涉谷、新宿、銀座等神級地區，好奇其他人是否也有同樣看法，「你各位從日本回台灣有多失落？」

有人認同原PO看法，「之前去玩回來覺得台灣街道好髒」、「飛回台在上空時就覺得鐵皮屋好醜」、「台灣街道一大堆機車這點比較有感」、「我覺得最有感的是愛瘋可以直接逼西瓜卡，太先進了」、「關於人行道這點台灣有很大的進步空間，真的是去過日本才知道原來走路可以這麼放心」。

但多數網友都不以為意，表示「你是不是都去日本觀光區，而且去沒幾次日本，只能說你看得很表面、就是膚淺」、「在日本有刺青超級不方便，怎麼會拿特例來比」、「身為一個在日本長期生活過跟台灣長期生活過的台灣人，如果你深入日本生活，會覺得台灣真的是一個好地方」、「會失落嗎？我只想立刻大吃鹽酥雞+大喝手搖杯」、「工作時的日本人超可怕，我去過有點幻滅，真的只適合觀光，不適合實習工作」、「我喜歡的就是從國外回到舒適圈的感覺」。