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明揚爆每年「上百起工安事件」！他嘆：不管什麼裝備去就是危險

記者朱祖儀／綜合報導

屏東明揚國際科技公司22日晚間發生火警，造成102人輕重傷、4名消防員殉職，事件爆發後，也發現該公司被多名前員工指控是血汗工廠，內部環境惡劣。一名網友看到後就認為，此次不幸事件的主因，應是不安全的工廠環境，「東西亂堆、粉塵、氧化性物質、爆炸狀態，消防員不管什麼裝備去就是危險」。

▲▼ 屏東工廠爆炸，現場鐵皮、機車被炸翻，消防車也被炸爛。（圖／記者黃彥傑攝）

▲消防車被炸爛。（圖／記者黃彥傑攝）

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明揚國際科技公司的Google評論看到，有許多前員工指控「爛死人的公司，薪資底，環境髒亂而且還都是粉塵，塗裝部都是有毒的漆味，新進人員都只有被欺負的份」、「新人體檢費絕對不會退給你，千百個理由不給你簽正職員工所以不退，不建議您去當血汗工，你若想去吸噪音、吸粉塵就去吧，尤其機台操做，常發生切到手等事件」等。

▲▼明揚遭控血汗工廠。（圖／Google評論）

▲前員工指控明揚國際科技公司。（圖／Google評論）

屏東地院2011年的一份判決書也指出，前員工指控明揚工廠內是「充滿橡膠粉塵、高熱、強鹼、刺鼻氣味及重機械等對身體健康有危害之虞之場所」，且公司每年不免發生「100件以上，甚至高達140件大小不等之工安事件」。

有網友看到後認為，此次不幸事件的主因不是在消防員的專業或裝備上，而是不安全的工廠環境，容易產生工安事件，且事件還會變得更嚴重，「東西亂堆、粉塵、氧化性物質、爆炸狀態，消防員不管什麼裝備去就是危險」，且消防員冒著生命危險去救人，與其說是社會壓力，他更相信是災難現場的個人責任感。

以此案例來看，他表示該改善的是不安全的工廠環境，「這麼高頻率工安事件、現場環境這麼差的工作環境，為什麼可以一直運作？」放任這種高危險環境繼續運作，夜路走多遲早會遇到鬼。

他也問道，「這樣的工廠消防檢查紀錄是什麼？過去工安事件有沒有被記錄要求改善？」現在的重點在如何管制高度不安全的工廠，該重罰停業就該處置，甚至還有很多違法工廠，根本連消防檢查都沒有，「能處理嗎？」他也說工安是用錢堆出來的，希望台灣至少可以做到國外標準的6成。

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