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勇消施寶翔火場急先鋒！聯手陳柏翰救災獲表揚　2人不幸同時殉職

▲▼屏東爆炸，殉職勇消施寶翔。（圖／屏東消防臉書）

▲屏東工廠嚴重爆炸，殉職勇消施寶翔（紅圈處）。（圖／屏東消防臉書，下同）

記者蔡怡萍／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日傍晚嚴重爆炸，造成102人輕重傷、4名勇消不幸殉職，目前火場內還有人員失聯尚未尋獲，現場持續搶救中。其中，殉職的勇消施寶翔屢屢在出任務時奮不顧身，還和隊員陳柏翰被公開表揚，多次擔任教官，傳授軍刀鋸等消防工具的應用方式，是後輩學弟眼中最照顧人的學長，沒想到卻在這場意外中和陳柏翰同時殉職。

▲▼屏東爆炸，殉職勇消施寶翔。（圖／屏東消防臉書）

屏東消防的臉書粉專曾經分享，37歲的施寶翔認真專注指導的模樣，他曾在隊上擔任教官，對後輩及同仁進行破壞器材軍刀鋸訓練，期望施寶翔傳授自身豐富歷練，讓同仁熟悉操作軍刀鋸注意事項及應用方式，來確保自身安全、提昇消防人員完備的自我保護意識，不料這次自身卻在任務當中遭遇意外，英勇殉職。

另一方面，施寶翔出任務時常奮不顧身，更多次被上級公開表揚，也曾和陳柏翰等同仁，登上屏東縣政府消防局109年度榮譽榜，他與同樣在此次任務中殉職的陳柏翰等同仁，共同完成救火任務，優秀的表現獲得消防局表揚，沒想到此次卻和陳柏翰同時殉職。

施寶翔岳母稍早強忍悲痛到場認屍，透露施寶翔結婚快8年，育有兩名子女，平常一家人感情相當好，今天一早家屬先送小孩上學，「還不敢讓他們知道，怕小孩不能接受」。

▲▼。（圖／屏東消防局）

▲殉職勇消施寶翔和陳柏翰，曾同時獲屏東消防局榮譽表揚。

明揚國際科技公司工廠昨日傍晚發生火警，屏東警消立刻前往現場救援，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，消防一進入就發生爆炸，導致第一批入內搶救的4名勇消賴俊儒（33歲）、陳柏翰（32歲）、鍾吉垣（38歲）、施寶翔（37歲）不幸殉職。

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