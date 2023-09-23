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肝臟移植治肝癌！女捐肝成功救父　花蓮慈院器官移植中心傳美事

▲花蓮慈院團隊於8月初完成捐贈、移植手術，父女2人恢復狀況良好，如今已雙雙出院返家。（圖／慈濟醫學中心提供手術示意圖，下同）

▲花蓮慈院團隊於8月初完成捐贈、移植手術，父女2人恢復狀況良好，如今已雙雙出院返家。（圖／慈濟醫學中心提供手術示意圖，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023年4月，60歲的徐生先因罹患肝腫瘤、肝癌，被診斷僅剩肝臟移植是最後有效治療方案，自區域醫院轉至花蓮慈濟醫院一般外科，與家人共同接受評估，所幸大女兒成功配對捐肝。花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞表示，經團隊於八月初完成捐贈、移植手術，父女二人恢復狀況良好，如今已雙雙出院返家。

徐先生患B型肝炎已逾20年，雖然日常穩定服藥、健康飲食和定期運動，努力控制肝病病情，但慢性肝病的不可逆性仍導致肝功能逐漸衰退，走向肝纖維化和肝硬化，今年4月發現肝臟長了三顆腫瘤，其中最大的一顆達4.5公分。由於徐先生的肝功能不佳，且合併黃疸及腹水，不適合以腫瘤切除術、栓篩或免疫療法進行治療，幸符合加州大學舊金山分院的移植治療標準（UCSF Criteria），進而透過親屬或非親屬間的配對，找尋治療肝癌希望。

▲花蓮慈院團隊於8月初完成捐贈、移植手術，父女2人恢復狀況良好，如今已雙雙出院返家。（圖／慈濟醫學中心提供手術示意圖，下同）

▲花蓮慈濟醫院器官移植暨捐贈中心團隊。

經過比對，徐先生的大女兒與二女兒皆符合配對資格。由於二女兒有輕度脂肪肝，加上肝臟右葉較大，而成人捐肝的捐贈者通常會取右葉，陳言丞主任指出，評估後決定讓大女兒捐贈，於8月9日進行手術。手術的難度在於大女兒身形嬌小，與父親體型差距較大，使得肝體積不足的風險大大增加，好在經過移植團隊五位醫師協力，結果相當成功，術後也並無出現感染及併發症，二人於8月14日轉出加護病房，並在術後一個月順利出院。

徐先生說，從來沒想過會確診肝癌，甚至到需要接受器官移植的地步，更沒想到捐贈者會是家人，對女兒感到很心疼，是無法用言語表達的感恩；他承諾未來一定會繼續控制好飲食，保持身體狀態，讓體內得來不易的健康肝臟能夠長久地運作下去。女兒表示，術前比起擔憂自己，更擔心爸爸的身體情況，看到爸爸術後恢復相當好，水腫的下半身也明顯消失了，她也終於能放下心中的石頭。

徐太太感恩門諾醫院蔡均埏醫師發現先生的肝腫瘤，並協助轉介至花蓮慈院陳言丞主任的門診，讓先生和女兒最終得以順利完成捐贈與移植。她特別表示，除了配對過程順利，因家庭支持功能很好，丈夫和女兒得以在術後安心住院，出院後的返家休養也不必擔心工作問題。徐太太說，二人平安度過這次難關，往後全家人也會以支持、關懷親屬間器捐的家庭為目標努力，並在能力所及範圍提供幫助。

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