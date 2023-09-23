鍾爸對不起！高中決定追隨消防舅　鍾吉垣殉職…他整晚沒睡：很心痛

記者黃彥傑、陳韻如／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日傍晚傳出爆炸，造成102人輕重傷、4名勇消不幸殉職，目前火場內還有人員失聯尚未尋獲。其中殉職勇消鍾吉垣在爆炸後失聯，直到凌晨1時許才被同袍發現遺體。鍾父今（23）日一早悲痛表示，他昨天緊盯電視，但凌晨1點仍接到噩耗，他難過的整晚睡不著，「很心痛」。

▲殉職消防鍾吉垣父親。（圖／記者黃彥傑攝）

初步了解，屏東警方昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，導致警消一射水就發生爆炸，第一批搶進火場的警消當場遭炸傷，倉庫入口處也崩塌塞住。

當下站在最前線的勇消賴俊儒遭強烈的爆炸衝擊波噴飛，全身嚴重受傷，經送醫搶救後宣告不治。另外3名勇消陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔在爆炸後一度失聯，由於現場火勢猛烈、爆炸聲不斷，場面相當混亂，3人直到凌晨1時許才被同袍發現遺體，但由於屍身遭火噬，後續只能透過採取DNA比對身分。

▲▼屏東工廠爆炸瞬間。（圖／翻攝臉書）

鍾父今一早到殯儀館認屍，悲痛表示，鍾吉垣婚後育有一名女兒，現已國小五年級，而38歲的鍾吉垣，舅舅也是消防員，高中畢業後就也決定追隨舅舅腳步報考消防，之後便一直服務到現在。

鍾父提到，昨天知道爆炸消息後就緊盯電視，一直到凌晨一點多接獲噩耗，「對不起，鍾吉垣已經離開了。」鍾父難掩情緒表示，知道消息之後整夜睡不著覺，「講真的一句話，很心痛。」