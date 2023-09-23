屏東深夜惡火4死百傷　陳建仁今備詢完南下關切

▲陳建仁赴立法院「登革熱防治相關事宜」專案報告。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

屏東市工業區經建路明揚高爾夫球大廠，22日傍晚傳出火警，截至凌晨3時為止，大火已造成近百人受傷，消防員4人殉職、6名員工失聯。對此，行政院長陳建仁23日上午赴立院備詢前受訪表示，希望家屬們能夠節哀，政府也會提供最好的協助；陳表示，總質詢之後，也會立刻南下去了解現場的狀況，「希望這樣的事情不要再發生，也希望亡者安息、家屬能夠節哀」。

陳建仁說，昨天在立法院做專案報告及備詢之後，就發現這個屏東大火的事情，在第一時點就跟屏東縣周春米縣長電話聯絡，並且也指示內政部還有衛福部一定要全力地來支援，在昨天晚上，內政部林右昌部長以及衛福部王必勝次長也就即刻南下，在第一線來指揮。

陳建仁說，現在最緊急的工作就是要撲滅現場的火勢，然後盡力地搶救，也很遺憾有多位消防弟兄以及工廠的員工不幸傷亡，「我們都感到相當地難過，我們也希望家屬們能夠節哀，然後我們也會提供最好的協助」。

至於送到醫院緊急搶救的傷患，陳建仁也指示衛福部，務必要提供最好的醫護照顧，也請內政部在緊急滅火以後，也要來了解這個現場的狀況，讓同樣的事情不要再發生。

陳建仁說，今天在專案報告總質詢之後，也會立刻南下去了解現場的狀況，希望這樣的事情不要再發生，也希望亡者安息、家屬能夠節哀，然後所有的傷者得到最好的照顧，並且以後不要再發生同樣的這樣的一個事件。