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屏東4勇消殉職！工廠大火徹夜延燒　消防員累癱「路面躺平」

▲▼屏東工廠大火，警消累癱，直接躺柏油路面休息。（圖／記者白珈陽攝）

▲屏東工廠大火，警消累癱直接躺柏油路面休息。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、黃彥傑、莊智勝／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日傍晚傳出爆炸，造成102人輕重傷、4名勇消不幸殉職，目前火場內還有人員失聯尚未尋獲。由於工廠火勢目前仍未完全撲滅，現場還冒出陣陣黑煙，前線消防員輪番上陣、徹夜射水打火，不少弟兄筋疲力盡，直接就累癱躺在一旁的柏油路面小憩。

初步了解，屏東警方昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，導致警消一射水就發生爆炸，導致第一批入內搶救的4名勇消賴俊儒(33歲)、陳柏翰(32歲)、鍾吉垣(38歲)、施寶翔(37歲)殉職。截至目前仍有人員失聯，救援行動仍然持續進行中。

由於現場火勢十分猛烈，還一度不停傳出爆炸聲響。第一時間趕抵現場灌救的屏東警消忙不過來，昨晚間6時36分許還向高雄市消防局請求支援、加派人力到場灌救。眾多警消連夜輪番上陣、射水搶救，不少弟兄下場後就累癱，直接躺在一旁的柏油路面小憩儲備體力，畫面令人動容。

▼警消下場待命時已經累癱，直接席地而睡。（圖／民眾提供）

▲▼屏東工廠大火，警消累癱，直接躺柏油路面休息。（圖／民眾提供）

▲▼屏東工廠大火，警消累癱，直接躺柏油路面休息。（圖／民眾提供）

▲▼屏東工廠大火，警消累癱，直接躺柏油路面休息。（圖／民眾提供）

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