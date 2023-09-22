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社會 社會焦點 保障人權

快訊／屏東大火1死96傷　「明揚國際」董事長現身回應

記者柯沛辰／綜合報導

明揚國際科技公司位在屏東科技園區的工廠22日發生爆炸，造成至少1死96傷。明揚國際董事長劉安晧到場後表示，目前正在清查員工人數，事發當下疑似有不明粉塵，導致爆炸發生，但確切火災原因仍需釐清。

董事長劉安晧表示，工廠為3班制，員工人數還在清查中，但據他掌握，最初是員工發現有濃煙冒出，試圖應變處理，不料過沒多久就發生爆炸，「應該是粉塵」，但目前所知消息還不足，還需事後進一步確認。

▲▼明揚國際董事長劉安晧。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲明揚國際董事長劉安晧。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，明揚國際科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99％，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，可能發生爆炸。

屏東縣消防局傍晚5點31分獲報，得知明揚國際科技公司位在經建路的鐵皮廠房發生火警，立即出動各式消防車輛34車、66人前往搶救。高雄市消防局也派出6車12人前往支援。

▲▼屏東科技園區火勢延燒到二廠，救難人員全面撤退。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者吳世龍攝）

▲屏東科技園區火勢延燒到二廠，救難人員全面撤退。（圖／記者吳世龍攝）

目前包含廠區員工、消防員在內，共有97人被送往各醫院搶救，包括1名消防員殉職、3名消防員重傷。此外，目前仍有7名員工、3名消防員受困火場待援。

深夜10點多，科技廠又發生爆炸，現場陷入全面燃燒，火勢十分猛烈，救難人員只能將封鎖線再一次外移，搜救難度再增加。然而，火勢持續延燒至二廠，最終救難人員只能停止救援工作、全面撤退。

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快訊／屏東大火1死96傷　「明揚國際」董事長現身回應
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