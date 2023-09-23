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社會 社會焦點 保障人權

屏東工廠「爆炸瞬間」影片曝光！　驚天炸出巨大火球

記者葉國吏／綜合報導　

明揚國際科技公司（8420）屏東廠22日傍晚5點多發生爆炸，造成102人死傷，其中有4名消防員殉職。嘉義市義消總隊副總幹事鄭榮貴在臉書凌晨貼出爆炸瞬間影片。

▲▼屏東工廠爆炸瞬間。（圖／翻攝臉書）

屏東縣政府今天凌晨公布最新的傷者送醫狀況，後送醫院100人（含急救無效的消防人員賴俊儒）、3死（消防人員）、6失蹤（民眾）、另現場仍有1名消防人員待確認。

▲▼屏東工廠爆炸瞬間。（圖／翻攝臉書）

▲屏東工廠爆炸瞬間。（圖／翻攝臉書，上同）

鄭榮貴也在臉書不斷更新屏東工廠爆炸警消馳援處置作為：

截至22:10：
一、現場狀況：現場民眾表示有人員受困，消防人員多路進入火場，於破門時發生爆炸造成現場坍塌，火場內有人員受困，火場外有民眾受傷。
二、處置作為：
(一)17:31受理報案。
(二)17:42屏東縣政府消防局到達現場。
(三)18:01屏東縣政府消防局回報發生爆炸。
(四)18:20屏東縣政府衛生局於現場啟動大量傷病患機制。
(五)18:36高雄市政府消防局受屏東縣政府消防局請求支援，已派遣18車50人。
(六)19:00本署啟動緊急應變小組、屏東縣政府於消防局成立火災應變中心。
(七)19:12屏東縣政府消防局許局長美雪到場指揮。
(八)19:40本署派遣救災救護組劉組長宏儒及劉專員豐禎立即前往現場。
(九)20:47詢問屏東縣政府消防局李副局長彬正表示：火場仍有5人失聯(3消防、2員工)，持續搜救中。
(十)21:15屏東縣政府消防局李副局長彬正回報：工廠負責人表示火場仍有7員工失聯，消防持續搜救中。
(十一)21:40本署蕭署長煥章陪同內政部林部長右昌南下屏東瞭解災情並慰問。
(十二)21:56本署簡主任秘書萬瑤率預防調查組人員3人前往現場。
三、傷亡狀況：97人就醫(依據衛生福利部緊急醫療管理系統)。
(一)死亡1人(消防人員)
(二)受傷96人(7消防、89民眾)
(三)尚有10人失聯(3消防、7民眾)。
通報：本署救災救護組、預防調查組、危險物品管理組、人事室。
消防署啟

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