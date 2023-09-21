　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

瑞芳登山團遇「百隻虎頭蜂」狂螫！2男全身發黑亡　相驗結果曝

▲▼新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫，其中4人傷勢較為嚴重。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫，重傷2人宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

新北瑞芳八分寮步道20日發生20人登山團遭虎頭蜂群螫咬，造成11人送醫，其中胡姓男子、焦姓男子2人不治。基隆地檢署今（21）日會同檢察官、法醫進行司法相驗，認定2人死亡原因是虎頭蜂叮咬引發的過敏性休克，無他殺之嫌，全案報結。

警消說明，20人登山團20日前往八分寮山區爬山，其中有11人（8男3女、年約60歲）遭蜂螫，消防人員獲報後於中午12時13分抵達現場，未受傷與輕傷民眾共16人先行下山，其中7人（4男3女）於下午2時10分抵達登山口，意識清醒分別送往基隆長庚、瑞芳礦工醫院，重傷的4名男性暫時留在原地。

另有11名警消人員攜帶蜂螫醫療包及搬運器材上山救援，於下午1時32分接觸重傷4人，當時4人意識皆清楚，可自行行走的2人於下午4時50分抵達山下，送往部立基隆醫院治療，另外61歲胡男、66歲焦男2人則是在途中失去生命跡象，下午5時20分抵達山下後分別送往瑞芳礦工醫院及八堵礦工醫院急救，但仍告不治。據院方表示，焦男到院時已失去呼吸、心跳，全身發黑、瞳孔已放大且四肢肌肉已僵硬。

基隆地檢署檢察官、法醫今天上午相驗胡男、焦男遺體，死亡方式皆為意外，直接引起死亡原因為過敏性休克，主要是因為虎頭蜂蟄傷，無他殺之嫌，全案報結。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
台灣高通裁員　傳至少200人「資遣費曝光」！
快訊／「百隻虎頭蜂狂螫」2男全身發黑亡　相驗結果曝
快訊／柯文哲怒了！　「我直接挑戰賴清德」
侯友宜抱出的南非武官之子　舊金山相擁「沒侯就沒我」
翻覆普悠瑪號「尋獲牙齒、背包」　還有13塊小碎骨
LIVE／女高中生白眼惹怒她！李昂嗆蔣萬安取消博愛座　北市府
快訊／臨時工8樓直墜1樓　腦漿外溢慘死
買「捷奧10天6萬9」卻不出團！　旅行社一句話夫妻氣炸
許瑋甯整理外公遺物　「小紙條」一打開看哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瑞芳登山團遇「百隻虎頭蜂」狂螫！2男全身發黑亡　相驗結果曝

150元越南茶混充上萬元得獎台灣茶狂撈6千萬　高檢打擊非法茶

最貪理專A3億元過豪奢生活　高院勸他：未來掌握在自己手上

桃園仲毅農產進口蛋加工液蛋標示台灣產地　桃檢主動分案偵辦

愛孫來電要300萬！阿公匯款被擋超火大　警一招解圍

太魯閣號發現頭骨！翻覆普悠瑪也尋獲牙齒、背包　還有13塊小碎骨

快訊／新竹工地工安意外！工人8樓直墜1樓　腦漿外溢慘死

在營區用手機簽賭百家樂　還被長官看到！馬防部上兵下場曝

摩鐵應徵秘書職！正妹為「測試應酬底線」把褲子脫了　慘遭性侵

美魔女「裸照要脅」討70萬分手費　純情男找閨蜜喬...反被加碼勒索

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

瑞芳登山團遇「百隻虎頭蜂」狂螫！2男全身發黑亡　相驗結果曝

150元越南茶混充上萬元得獎台灣茶狂撈6千萬　高檢打擊非法茶

最貪理專A3億元過豪奢生活　高院勸他：未來掌握在自己手上

桃園仲毅農產進口蛋加工液蛋標示台灣產地　桃檢主動分案偵辦

愛孫來電要300萬！阿公匯款被擋超火大　警一招解圍

太魯閣號發現頭骨！翻覆普悠瑪也尋獲牙齒、背包　還有13塊小碎骨

快訊／新竹工地工安意外！工人8樓直墜1樓　腦漿外溢慘死

在營區用手機簽賭百家樂　還被長官看到！馬防部上兵下場曝

摩鐵應徵秘書職！正妹為「測試應酬底線」把褲子脫了　慘遭性侵

美魔女「裸照要脅」討70萬分手費　純情男找閨蜜喬...反被加碼勒索

向蕙玲錄音一半「百歲嬤突出狀況」　崩潰淚崩急奔老家！

搭公車「1行為」害她縮到快抽筋！　一票同感：碰到就該收斂了

外送員送貨被「最致命響尾蛇」咬傷　立即毒發倒地重傷搶救中

這段區間測速「僅700公尺」被酸爆！內行曝原因：不是為了抓超速

高通中國裁員資遣費最高「N+7」　撤上海研發中心

恭喜大馬網紅拿督賽「求婚成功」！　交往5年報喜：她說願意了

上班族意外與部長買進「三鐵共構」同社區　樂喊：好幸福

農業部指示進口蛋標國產　「實質轉型」變「實質犯法」

曾是性別平權先鋒！律師點破「李昂最大錯誤」：散發莫名腐敗味

解釋進口蛋政策、執行過程　農業部：設置公開專案進口雞蛋專區

社會熱門新聞

「遭群蜂暴螫」2死！山友驚恐目擊：他全身變黑

民生社區里長廣播：地瓜有毒　店員上門求助

即／瑞芳登山團遭蜂螫釀2死　4勇消救援被咬傷送醫

螫死2登山男「奪命兇手」曝光！

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

基泰大直再下陷　建管處緊急監測

肉體賺旅費！20歲火辣泰妹來台賣淫被逮

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

「德東飆車王」高速撞死路人　判決出爐

蔬果店誤賣「毒地瓜」！女員工哽咽曝原因

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

大直受災戶驚傳再下沉！　2因素肇禍

更多熱門

相關新聞

即／新北女騎士衝落永安橋　送醫不治

即／新北女騎士衝落永安橋　送醫不治

今（21）日早上7時許，有民眾經過新北市疏洪一路時，發現橋下有輛機車泡在水中，旁邊還有包包等物品，立即報警，警消獲報後前往搜尋，在水底撈到1名已無生命跡象的女子，隨後送往市立三重醫院急救，詳細事故原因仍待調查釐清。

「虎頭蜂攻擊」跟香水無關　專家：別再以訛傳訛

「虎頭蜂攻擊」跟香水無關　專家：別再以訛傳訛

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

螫死2登山男「奪命兇手」曝光！

螫死2登山男「奪命兇手」曝光！

秋高氣爽迎接幸福感　新北2處美人樹綻放

秋高氣爽迎接幸福感　新北2處美人樹綻放

關鍵字：

新北瑞芳虎頭蜂

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

好味小姐心碎宣布YT、Podcast節目停更

Stray Kids出車禍！3成員在車上「急就醫檢查」

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

更多

最夯影音

更多
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面