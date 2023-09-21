瑞芳登山團遇「百隻虎頭蜂」狂螫！2男全身發黑亡　相驗結果曝

▲新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫，重傷2人宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

新北瑞芳八分寮步道20日發生20人登山團遭虎頭蜂群螫咬，造成11人送醫，其中胡姓男子、焦姓男子2人不治。基隆地檢署今（21）日會同檢察官、法醫進行司法相驗，認定2人死亡原因是虎頭蜂叮咬引發的過敏性休克，無他殺之嫌，全案報結。

警消說明，20人登山團20日前往八分寮山區爬山，其中有11人（8男3女、年約60歲）遭蜂螫，消防人員獲報後於中午12時13分抵達現場，未受傷與輕傷民眾共16人先行下山，其中7人（4男3女）於下午2時10分抵達登山口，意識清醒分別送往基隆長庚、瑞芳礦工醫院，重傷的4名男性暫時留在原地。

另有11名警消人員攜帶蜂螫醫療包及搬運器材上山救援，於下午1時32分接觸重傷4人，當時4人意識皆清楚，可自行行走的2人於下午4時50分抵達山下，送往部立基隆醫院治療，另外61歲胡男、66歲焦男2人則是在途中失去生命跡象，下午5時20分抵達山下後分別送往瑞芳礦工醫院及八堵礦工醫院急救，但仍告不治。據院方表示，焦男到院時已失去呼吸、心跳，全身發黑、瞳孔已放大且四肢肌肉已僵硬。

基隆地檢署檢察官、法醫今天上午相驗胡男、焦男遺體，死亡方式皆為意外，直接引起死亡原因為過敏性休克，主要是因為虎頭蜂蟄傷，無他殺之嫌，全案報結。