「虎頭蜂攻擊」跟香水無關　專家列3禁忌：別再以訛傳訛

記者葉國吏／綜合報導

新北瑞芳八分寮步道20日發生20人登山團遭虎頭蜂群螫咬，造成2人送醫不治、9人輕重傷。新北市動保處提醒，登山應穿淺色衣帽、別擦香水，但福爾摩沙生態有限公司執行人張永仁，日前在臉書發文強調「虎頭蜂最痛恨黑色」同時也列出秋季登山三大禁忌。

▲新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫，造成2人死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

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張永仁日前在臉書發文指出，每當看到虎頭蜂攻擊事件新聞，就會聽到「香水太濃」、「不要穿鮮豔衣服」等提醒，強調實在錯得離譜。他透露香不香水跟虎頭蜂攻擊一點關係也沒有，更重要的記得盡量「穿鮮明的淺色衣服」。

張永仁表示「虎頭蜂最痛恨黑色」，認為可能因為虎頭蜂的天敵「東方蜂鷹」的顏色有關聯，所以「不要穿黑衣、不要戴黑帽」。張永仁同時分享自身經驗，表示曾經近距離拍攝蜂群，因為攻擊不到穿著防護衣的他們，最後蜂群就改為攻擊黑色的相機、鏡頭等工具。

▲黃腳虎頭蜂生性兇猛。（圖／翻攝自維基百科）



張永仁最後也提出三點秋天登山禁忌：1.不要在崖邊步道向邊坡山下丟擲石塊。2.不要在林下步道拉扯粗大的樹藤。3.不要走進路跡不明的芒草草叢荒地。表示這些行為可能會意外震動到蜂巢，如果被攻擊就快保護頭部從原路逃離現場，不用找上風處逃跑。

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