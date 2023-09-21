瑞芳虎頭蜂出沒！襲登山團釀2死9傷　「找不到蜂巢」封閉6登山口

▲新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫，造成2死9傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

20人登山團昨（20）日前往新北瑞芳八分寮登山，不料遭100多隻黃腳虎頭蜂狂螫，造成2死9傷慘劇，新北市政府動保處今（21）上山尋找蜂巢位置未果，緊急決定封閉六個登山口，避免再度發生憾事。

▲紅框疑似蜂螫處，藍圈為六處遭封閉的登山口位置。（圖／記者郭世賢翻攝，點圖可放大）

共20人的登山團，昨天前往八分寮山區爬山，其中有11人（8男3女）遭蜂螫，消防人員於中午抵達現場，未受傷與輕傷民眾共16人先行下山，重傷的4名男性暫時留在原地，其中2人四肢麻痺無法行走，由擔架搬運下山，但途中失去生命跡象，緊急送往瑞芳礦工醫院及八堵礦工醫院急救，傍晚胡男（61歲）和焦男（66歲）2人宣告不治。

同行山友指出，胡男和焦男全身布滿蜂群，雖想把虎頭蜂趕走但未果，焦男被螫後還全身變黑。4名消防人員在運送途中也遭蜂螫，意識清楚就醫無礙。

▲新北瑞芳區八分寮6登山口封閉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆地檢署今日會同檢察官、法醫進行司法相驗，認定2人死亡原因是虎頭蜂叮咬引發的過敏性休克，無他殺之嫌，全案報結。

新北市政府動保處今上山尋找蜂巢位置未果，在瑞芳區公所協助下決定封閉六個登山口。封閉的分別為爪峰瑞慈宮、東和東林寺、東和和德宮、東和路220巷口、傑魚宏欣倉儲旁、傑魚宏益玻璃廠對面，重新開放時間未定。