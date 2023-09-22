4種虎頭蜂全都致命！中秋前後最兇猛　消防局曝防蜂保命秘訣

▲築巢於矮樹叢中的黃腰虎頭蜂窩。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日全台灣頻傳民眾遭虎頭蜂螫的事件，有旅遊踏青集體遭螫，亦有在家整理花圃不慎遭螫。花蓮消防局近期已接獲數起蜂螫案件，但所幸都能經由高級救護技術員立即進行肌肉注射腎上腺素，最終平安脫險。只是為何不論是在山區或是在平地都有可能遭到虎頭蜂螫呢？又該如何預防及躲避呢？



虎頭蜂種類眾多，但在台灣嚴重威脅人的虎頭蜂主要有4種：

1、分布在人口聚集區域的「黃腰虎頭蜂」。

2、分布山區的「黃腳虎頭蜂」。

3、「黑腹虎頭蜂」。

4、蜂巢在山區地下的「台灣大虎頭蜂」

其中「黃腰虎頭」蜂主要分布於平地、丘陵地、到海拔1,000公尺以下地區，是都市或市郊最常見的種類。但無論是哪一種虎頭蜂，若是被螫者是剛好對蜂毒會嚴重過敏的人，被螫一針的蜂毒量都有可能讓過敏者產生嚴重的過敏反應、甚至喪命。



虎頭蜂的生活是有週期性的，大多數是周年性。以分布在都市及市郊的黃腰虎頭蜂為例，牠們通常棲息在房屋屋簷下和樹枝上，每年3、4月開始築巢，蜂后首先生育一、二十隻工蜂以協助築巢、採集和育幼的工作，蜂巢由棒球大小逐漸增大，蜂后持續產出更多的卵，卵經過幼蟲、蛹，再羽化為工蜂，老工蜂逐漸衰老，新工蜂數持續增加，蜂群遂漸擴大，蜂巢亦隨之加大。當時序進入5、6月份，蜂數增加到千餘隻，蜂巢約籃球般大小。當時序進入9、10月（中秋節前後），蜂巢發展來到最盛，並準備分巢。因此蜂群在中秋節前後的這段時間，蜂群最大、為了繁衍保護下一代、攻擊力最強。



虎頭蜂另一個特別之處是，同一隻虎頭蜂能反覆螫叮數次。一般蜜蜂螫針末端具有倒勾，當其進行螫叮動作時，即會因此造成腹部組織拉扯破裂死亡；然虎頭蜂無此顧慮，其可反覆多次螫扎。且虎頭蜂屬於社會性蜂類，社會性蜂類能分泌「警報費洛蒙」。警報費洛蒙是蜂巢受到攻擊時的警報器，也是標示敵害的標示物。所以當你被一隻虎頭蜂螫叮的同時，你可能也被虎頭蜂噴上了「警報費洛蒙」的標記，其他蜂將會對你進行密集集中式的攻擊。



綜觀歷年的遭蜂螫案件可以約略歸納出容易遭到蜂螫的人有：（一）景觀維護業 （二）農業 （三）土木建築與修繕業 （四）空調業 (五)森林遊樂／國家公園之環境維護人員（六）林地整地除草相關作業人員（七）森林遊樂區/國家公園之稽查巡邏執法人員 （九）觀光旅遊導遊領隊人/登山嚮導 （十）其他：遊客、各級學校學生。

▲「黃腰虎頭」蜂主要分布於平地、丘陵地、到海拔1千公尺以下地區，是都市或市郊最常見的種類。



那又該如何避免遭到蜂螫呢？花蓮縣消防局提醒您：

1. 避免進入沒人走的草徑、草叢，這些區域可能是蜂類選擇築巢之所在。

2. 攜帶並在身上、衣服上噴灑含有DEET(敵避)成分的防蚊液。除了能避免在戶外遭蚊蟲叮咬外，蜂類也不喜歡。因此選擇防蚊液應該選擇成分、而不是選擇自己喜歡的味道喔！

3. 最好穿戴表面光滑及淺色衣帽。並避免深色、毛織品或表面粗糙的衣帽。褲子能夠紮到靴子裡最好。此外香水、化妝品或特殊氣味亦是招蜂類靠近的原因之一。

4. 發現有任一蜂類從身邊飛過時，最好方式是暫時保持站立不動，牠可能是巡邏蜂。千萬不可以手拍打或揮動衣物驅趕，最好方式即是讓牠自行飛離。以手拍打，雖然那隻蜂可能被趕走，但卻可能引來蜂群，使後來的人成為可憐的犧牲者。

5. 如果發現二、三隻巡邏蜂在你身旁打轉並盤旋不去，表示蜂類已懷疑你是敵害，此時首要工作是保持鎮靜，緩慢安靜的離開現場，稍後蜂類即可能自然離開。人的肢體大動作及因緊張吼叫是非常具危險性的，因只要猛力揮趕閃避，或動手驅蜂、拍蜂，必遭蜂螫。



倘若真的仍不慎遭蜂攻擊時之現場處置方法：

（1）提醒隊友，立即朝反方向（即來時路）逃離，注意勿跌倒墜落。「先離開危險的現場、再向119報案求救」千萬不要再堅持前行，或是試圖穿越。

（2）身上的背包，衣物等都有保護作用，除非嚴重影響行動，否則不要脫掉。 如有隨手可得的多餘衣物、雨衣或其他遮蔽物，即可利用包住頭頸等裸露部位，避免被直接螫叮。



花蓮縣消防局表示，請民眾務必牢記，「少螫一針，就少一點致死的危險」。且報案時，請主動告知119受理派遣人員「受傷人數」以及「傷情狀況」（例如患者保持清醒還是已經昏迷了）以利派遣足夠或是適當的救護技術員攜帶必要藥物前往救援。