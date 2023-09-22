　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4種虎頭蜂全都致命！中秋前後最兇猛　消防局曝防蜂保命秘訣

▲築巢於矮樹叢中的黃腰虎頭蜂窩。（圖／花蓮消防局提供，下同）

築巢於矮樹叢中的黃腰虎頭蜂窩。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日全台灣頻傳民眾遭虎頭蜂螫的事件，有旅遊踏青集體遭螫，亦有在家整理花圃不慎遭螫。花蓮消防局近期已接獲數起蜂螫案件，但所幸都能經由高級救護技術員立即進行肌肉注射腎上腺素，最終平安脫險。只是為何不論是在山區或是在平地都有可能遭到虎頭蜂螫呢？又該如何預防及躲避呢？
 
虎頭蜂種類眾多，但在台灣嚴重威脅人的虎頭蜂主要有4種：
1、分布在人口聚集區域的「黃腰虎頭蜂」。
2、分布山區的「黃腳虎頭蜂」。
3、「黑腹虎頭蜂」。
4、蜂巢在山區地下的「台灣大虎頭蜂」

其中「黃腰虎頭」蜂主要分布於平地、丘陵地、到海拔1,000公尺以下地區，是都市或市郊最常見的種類。但無論是哪一種虎頭蜂，若是被螫者是剛好對蜂毒會嚴重過敏的人，被螫一針的蜂毒量都有可能讓過敏者產生嚴重的過敏反應、甚至喪命。
 
虎頭蜂的生活是有週期性的，大多數是周年性。以分布在都市及市郊的黃腰虎頭蜂為例，牠們通常棲息在房屋屋簷下和樹枝上，每年3、4月開始築巢，蜂后首先生育一、二十隻工蜂以協助築巢、採集和育幼的工作，蜂巢由棒球大小逐漸增大，蜂后持續產出更多的卵，卵經過幼蟲、蛹，再羽化為工蜂，老工蜂逐漸衰老，新工蜂數持續增加，蜂群遂漸擴大，蜂巢亦隨之加大。當時序進入5、6月份，蜂數增加到千餘隻，蜂巢約籃球般大小。當時序進入9、10月（中秋節前後），蜂巢發展來到最盛，並準備分巢。因此蜂群在中秋節前後的這段時間，蜂群最大、為了繁衍保護下一代、攻擊力最強。
 
虎頭蜂另一個特別之處是，同一隻虎頭蜂能反覆螫叮數次。一般蜜蜂螫針末端具有倒勾，當其進行螫叮動作時，即會因此造成腹部組織拉扯破裂死亡；然虎頭蜂無此顧慮，其可反覆多次螫扎。且虎頭蜂屬於社會性蜂類，社會性蜂類能分泌「警報費洛蒙」。警報費洛蒙是蜂巢受到攻擊時的警報器，也是標示敵害的標示物。所以當你被一隻虎頭蜂螫叮的同時，你可能也被虎頭蜂噴上了「警報費洛蒙」的標記，其他蜂將會對你進行密集集中式的攻擊。
 
綜觀歷年的遭蜂螫案件可以約略歸納出容易遭到蜂螫的人有：（一）景觀維護業 （二）農業 （三）土木建築與修繕業 （四）空調業 (五)森林遊樂／國家公園之環境維護人員（六）林地整地除草相關作業人員（七）森林遊樂區/國家公園之稽查巡邏執法人員  （九）觀光旅遊導遊領隊人/登山嚮導 （十）其他：遊客、各級學校學生。

▲築巢於矮樹叢中的黃腰虎頭蜂窩。（圖／花蓮消防局提供，下同）

「黃腰虎頭」蜂主要分布於平地、丘陵地、到海拔1千公尺以下地區，是都市或市郊最常見的種類。
 
那又該如何避免遭到蜂螫呢？花蓮縣消防局提醒您：
1. 避免進入沒人走的草徑、草叢，這些區域可能是蜂類選擇築巢之所在。
2. 攜帶並在身上、衣服上噴灑含有DEET(敵避)成分的防蚊液。除了能避免在戶外遭蚊蟲叮咬外，蜂類也不喜歡。因此選擇防蚊液應該選擇成分、而不是選擇自己喜歡的味道喔！
3. 最好穿戴表面光滑及淺色衣帽。並避免深色、毛織品或表面粗糙的衣帽。褲子能夠紮到靴子裡最好。此外香水、化妝品或特殊氣味亦是招蜂類靠近的原因之一。
4. 發現有任一蜂類從身邊飛過時，最好方式是暫時保持站立不動，牠可能是巡邏蜂。千萬不可以手拍打或揮動衣物驅趕，最好方式即是讓牠自行飛離。以手拍打，雖然那隻蜂可能被趕走，但卻可能引來蜂群，使後來的人成為可憐的犧牲者。
5. 如果發現二、三隻巡邏蜂在你身旁打轉並盤旋不去，表示蜂類已懷疑你是敵害，此時首要工作是保持鎮靜，緩慢安靜的離開現場，稍後蜂類即可能自然離開。人的肢體大動作及因緊張吼叫是非常具危險性的，因只要猛力揮趕閃避，或動手驅蜂、拍蜂，必遭蜂螫。
 
倘若真的仍不慎遭蜂攻擊時之現場處置方法：
（1）提醒隊友，立即朝反方向（即來時路）逃離，注意勿跌倒墜落。「先離開危險的現場、再向119報案求救」千萬不要再堅持前行，或是試圖穿越。

（2）身上的背包，衣物等都有保護作用，除非嚴重影響行動，否則不要脫掉。 如有隨手可得的多餘衣物、雨衣或其他遮蔽物，即可利用包住頭頸等裸露部位，避免被直接螫叮。
 
花蓮縣消防局表示，請民眾務必牢記，「少螫一針，就少一點致死的危險」。且報案時，請主動告知119受理派遣人員「受傷人數」以及「傷情狀況」（例如患者保持清醒還是已經昏迷了）以利派遣足夠或是適當的救護技術員攜帶必要藥物前往救援。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「大量品種貓」馬路竄逃！　附近居民：幾天前就丟了
快訊／朱國榮跑了！　派出所長慘被拔官
普悠瑪牙齒DNA找到主人　13塊碎骨「不是人類的」
快訊／徐千晴90度鞠躬道歉！
高雄晶英住一晚打28折！易遊網認標錯價　飯店說話了
大巨蛋要啟用了！　首場球賽曝光
快訊／7縣市大雨特報！　雨下到晚上
「樂天女孩」出國喝到斷片！醉坐輪椅…被公主抱回房
里長辦公室遭5人狂砸！　最小才15歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砸上億挖緬甸金礦遭股東索賠　藝人前夫免責...「心碎」進帳曝

快訊／登革熱消毒竟起火！打翻瓦斯桶外洩引燃　1人燒傷送醫

快訊／國寶總裁朱國榮潛逃！　晚4天才通報...派出所長慘被拔官

翻覆普悠瑪尋獲牙齒！DNA檢測找到主人　13塊碎骨「不是人類的」

4種虎頭蜂全都致命！中秋前後最兇猛　消防局曝防蜂保命秘訣

男酒駕被攔加速狂逃！只喝1瓶啤酒「以為退了」　酒測仍超標

23歲女友爆氣要跳車！男狂踩油門　「蛇行闖紅燈還撞車」這下慘了

蘆洲水河里辦公室遭砸潑漆！球棒猛K囂張錄影　5煞落網3人15歲

新北男停車120天拒繳1.2萬停車費　出奧步被抓包...業者怒告

快訊／新北汐止工地意外！工人清理下水道突昏倒　命危送醫搶救

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

砸上億挖緬甸金礦遭股東索賠　藝人前夫免責...「心碎」進帳曝

快訊／登革熱消毒竟起火！打翻瓦斯桶外洩引燃　1人燒傷送醫

快訊／國寶總裁朱國榮潛逃！　晚4天才通報...派出所長慘被拔官

翻覆普悠瑪尋獲牙齒！DNA檢測找到主人　13塊碎骨「不是人類的」

4種虎頭蜂全都致命！中秋前後最兇猛　消防局曝防蜂保命秘訣

男酒駕被攔加速狂逃！只喝1瓶啤酒「以為退了」　酒測仍超標

23歲女友爆氣要跳車！男狂踩油門　「蛇行闖紅燈還撞車」這下慘了

蘆洲水河里辦公室遭砸潑漆！球棒猛K囂張錄影　5煞落網3人15歲

新北男停車120天拒繳1.2萬停車費　出奧步被抓包...業者怒告

快訊／新北汐止工地意外！工人清理下水道突昏倒　命危送醫搶救

亞運南韓棒球隊再換人　對中華先發左投李義理退賽由外野手入替

砸上億挖緬甸金礦遭股東索賠　藝人前夫免責...「心碎」進帳曝

張志軍：兩岸學者要「積極奔走」　動員促統民意力量

收到中秋禮金！他見金額嘆「有點可憐」　一票卻直呼：不錯了

淡海新市鎮撕「鬼城」標籤　在地：投客賣壓已消化

快訊／登革熱消毒竟起火！打翻瓦斯桶外洩引燃　1人燒傷送醫

遭指涉黑！民眾黨王新堯赴地檢署　控告「四叉貓」等5人

免費AI用很爽？專家警告個資外洩「可以複製一個你」

周杰倫驚喜鬥琴鋼琴家朗朗！　全場5萬人一聽暴動了

王鴻薇批鄭文燦閃躲專案報告　行政院：慣例副院長未列席

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

社會熱門新聞

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

國1水上交流道2車事故！釀4傷「1人命危」

國道火燒月餅車　駕駛跳車救禮盒

高雄國5車連撞　1人無呼吸心跳4傷

高雄馬路驚見噴泉！工人「肉身堵洞」

即／萬華住宅火警1死！樓下長照中心疏散40多長者

國1水上匝道2車對撞「父女天人永隔」釀1死

囂張賓士女違停　竟辱警臭要飯

士官長喝22次花酒遭記2大過　怕拿嘸退休俸提告慘敗

孕婦遭撞女嬰腦出血昏迷　消防局還原案情

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

獨／新婚夫妻險被老外毆打　懶警「一招擺爛」

國道3號吉普車撞護欄連翻9圈

更多熱門

相關新聞

中秋、國慶連假接力！桃機總運量爆發逾162萬人次　單日最高近12萬

中秋、國慶連假接力！桃機總運量爆發逾162萬人次　單日最高近12萬

中秋和國慶連假相隔一周接力登場，桃園機場公司預估，中秋、雙十連續假期總運量將超過162萬人次，已逼近疫情前高峰，其中單日旅客量最多將落在10月1日和10月8日，分別上看近12萬人次，桃機呼籲掌握5大訣竅包括預辦登機等智慧化服務、搭大眾運輸。減少複查安檢等，可讓旅程更順暢。

台中開放2地點烤肉！

台中開放2地點烤肉！

東北風來了！降雨三階段變化　中秋賞月機會曝

東北風來了！降雨三階段變化　中秋賞月機會曝

「熱帶擾動+入秋首波東北季風」2大變數亂中秋　專家曝觀察關鍵

「熱帶擾動+入秋首波東北季風」2大變數亂中秋　專家曝觀察關鍵

皮膚科醫師曝「後背長痘」5大原因

皮膚科醫師曝「後背長痘」5大原因

關鍵字：

虎頭蜂致命中秋前後兇猛防蜂保命秘訣

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

錄影「倒奶主播」坐旁邊！

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面