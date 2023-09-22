男酒駕被攔加速狂逃！只喝1瓶啤酒「以為退了」　酒測仍超標

▲桃園市詹姓男子昨天傍晚騎車下班時，因違規左轉被桃園警方攔查，滿身酒味企圖逃離仍被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓男子昨（21）日傍晚騎車經過桃園區三民路違規左轉，被警方發現攔查，詹男因混身酒味擔心被查獲企圖逃離，但員警仍強制攔查，員警聞到詹男一身酒味欲酒測，詹男辯稱中午在工地只喝一小瓶啤酒，結果酒測值為每公升0.34毫克已超標，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，昨天下午5時50分許，景福派出所員警謝竣揚執行交通稽查取締勤務，在桃園區三民路、中福街口，發現36歲詹姓男子騎機車違規左轉立即攔查，詹男見員警攔查竟加速企圖逃逸，但仍遭員警及時攔下。

▲桃園市詹姓男子昨天傍晚騎車下班時，因違規左轉被桃園警方攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警聞到詹男身上有濃厚酒味，詹男辯稱中午在工地工作時僅喝了1小瓶啤酒，但應該已經退酒了，看見員警攔查還是擔心會超標才想拒測，員警則說明，若拒絕酒測將面臨嚴重罰則，詹男才甘願受測，酒測後酒測值為每公升0.34毫克已超標，全案依公共危險罪嫌法移送桃檢偵辦。

桃園警方呼籲，中秋佳節即將來臨，桃園警分局各派出所針對轄內民眾易聚集場所如KTV、夾娃娃機店、餐廳等，將進行酒駕防制宣導，籲請民眾烤肉聚餐過節時，如飲用含酒精飲料，切勿駕駛動力車輛，以免危害自身與他人安全，警方將強力取締酒後駕車以確保民眾安全。

▲桃園警方在中秋節期間將針對轄區民眾常聚集處進行酒駕防制宣導，籲請勿酒後駕車，確保自身與他人安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，9月1日至30日是交通部正執行中的「交通安全月」期程，桃園警方規劃取締違規勤務針對「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人各項違規、酒駕、超速」等重點違規項目加強取締，確保良好交通秩序。

桃園警方強調，今年6月30日上路酒駕扣牌新規定，道路交通管理處罰條例修正規定，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，並移置保管。

駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25毫克以上，警方將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，惟需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。嚴重超速將從超速60公里下修為40公里，最高將重罰3萬6千元，同時吊扣牌照六個月，民眾過節期間如飲酒有行車需求，務必指定駕駛、改搭計程車或使用代駕服務。